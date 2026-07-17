Shahneel Gill: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಸಹೋದರಿ ಯಾರು? ಏನ್ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡೋಕೆ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ?
ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಸದ್ಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಶಹನೀಲ್ ಗಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ನಿಂದ ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ...
ಯಾರು ಈ ಶಹನೀಲ್ ಗಿಲ್?
ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಅಕ್ಕನ ಹೆಸರು ಶಹನೀಲ್ ಗಿಲ್. ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯವೇ ಆಗಿರಲಿ, ಶಹನೀಲ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ.
ಶಹನೀಲ್ ಗಿಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?
ಶಹನೀಲ್ ಗಿಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓದು ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಕೆನಡಾದ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಂಪನಿ 'SkipTheDishes' ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಖತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಹನೀಲ್ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶಹನೀಲ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿದೆ?
ಶಹನೀಲ್ ಗಿಲ್ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಅವರ ಎತ್ತರದ ನಿಲುವು, ಫಿಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಅಕ್ಕ-ತಮ್ಮನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಶಹನೀಲ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಆಗಾಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶಹನೀಲ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಶುಭಮನ್ಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಅಕ್ಕ-ತಮ್ಮನ ಜೋಡಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶಹನೀಲ್ ಗಿಲ್
ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
1. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯ ಹೆಸರೇನು?
ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯ ಹೆಸರು ಶಹನೀಲ್ ಗಿಲ್.
2. ಶಹನೀಲ್ ಗಿಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?
ಅವರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
3. ಶಹನೀಲ್ ಗಿಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾರಾ?
ಹೌದು, ಶಹನೀಲ್ ಗಿಲ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ (Sports News in Kannada) ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. IPL Live ಸೇರಿದಂತೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ (Cricket News in Kannada), ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.