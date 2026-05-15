ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲ.. ಶೇ. 99 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ
First Electric Traffic Signal: ಒಂದೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಗರಗಳೂ ಇವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹೌದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ನಗರಗಳು ಹೇಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು?
ಕೆಂಪು, ಹಸಿರು, ಹಳದಿ.. ಈ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಿಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ನಗರವಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹೌದು, ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಗರ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಒಂದೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ಅಸಲು ಈ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ಸಿಗ್ನಲ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು? ಇಂತಹ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವುದು ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಲವು ನಗರಗಳು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಶೇ. 99 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಆ ಎರಡು ನಗರಗಳು ಯಾವುವು?
ಕೋಟಾ: ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕೋಟಾ ನಗರವು ಈಗ 'ಸಿಗ್ನಲ್ ಫ್ರೀ ಸಿಟಿ'ಯಾಗಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ಗಳಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಈ ನಗರ, ಇಂದು ಒಂದೂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ.
ಥಿಂಪು (ಭೂತಾನ್): ವಿಶ್ವದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಗಳಿಲ್ಲದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಭೂತಾನ್ನ ಥಿಂಪು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೈ ಸಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ ನೃತ್ಯದಂತೆ ಕಾಣುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಕೋಟಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು?
ಕೋಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಹಿಂದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಅನಂತಪುರ ಜಂಕ್ಷನ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಅವುಗಳ ಬದಲಿಗೆ 'ರೌಂಡ್ ಅಬೌಟ್' (ವೃತ್ತಗಳು) ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ವಾಹನಗಳ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಂತೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಾಹನಗಳು ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ನಿರಂತರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯ್ತು.
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸಣ್ಣ ಇತಿಹಾಸ
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಎಂಬ ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವು.
1921 ರಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಪಾಟ್ಸ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ಸಿಗ್ನಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.
ವಾಹನ ಸವಾರರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಅವರು 'ಹಳದಿ' ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳ ವಿಧಾನ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು.
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು
ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್: 1914 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಿಗ್ನಲ್: 1953 ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿತ್ಯವೂ ನೋಡುವ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಕೋಟಾ ಮತ್ತು ಥಿಂಪು ನಗರಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಹಾದಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ನಗರಗಳಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
