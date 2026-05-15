ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ 'BBK-BBT' ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ!
ನಟಿ ಟು ಉದ್ಯಮಿ: ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ 'ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ!
ಕಿರುತೆರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಟಿಯರು ಈಗ ಕೇವಲ ನಟನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಮ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭೆ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹೌದು, 'ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ'ಯ ತನು ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡದಿಂದ ತೆಲುಗಿನವರೆಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಯಣ
ಮಲೆನಾಡಿನ ಈ ಚೆಲುವೆ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಗೆದ್ದಿದ್ದು 'ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ 'ತನು' ಎಂಬ ಪಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ನಂತರ 'ನಮ್ಮ ರುಕ್ಕು' ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿದ್ದು ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆ. 'ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪಂ' ಎಂಬ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಮಂದಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯಾದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯ 'ಬಿಗ್ಬಾಸ್' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಶೋಭಾ ದರ್ಬಾರ್!
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಶೋಭಾ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲದಿಂದ ಹೊಸ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕ್ಲೋಥಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ 'ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಿಸೈನರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ' (Shobha Shetty Designer Studio) ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೊಸ ತಾಣ
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವ ಶೋಭಾ, ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳಿಂದಲೇ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್. ಈಗ ಅದೇ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಈಗ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಈ ನಟಿಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಳೆ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆ.
