Gender Recognition in Birds: ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಲಾಗದ ಸತ್ಯವೊಂದನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದೆ. ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಭಯಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಭಯವೇ? ಕೇಳಲು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಿದರೂ ಇದು ನಿಜ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಪುರುಷರು ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಏಕೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತವೆ? ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ? ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡವು ಯುರೋಪಿನ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಸತ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹಕ್ಕಿಗಳು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಭಯಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. 'ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್' ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಲೇಖನವು ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ 37 ಜಾತಿಯ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ
ಸಂಶೋಧಕರು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಭಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲು 'ಹಾರಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದೂರ' (Flight Initiation Distance) ಎಂಬ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹಕ್ಕಿಯ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಹೋದರೆ ಅದು ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ 37 ಜಾತಿಯ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ಪುರುಷರು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮೂರು ಅಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರ ಬರಲು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಭಯಪಟ್ಟು ಹಾರಿಹೋಗಿವೆ.
ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ?
ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದೇ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಮನುಷ್ಯರ ನಡೆಯುವ ರೀತಿ, ದೇಹದ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಉದ್ದದಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸನೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಲಿಂಗ ಭೇದವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಹೊರಬರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಕೇತಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರಬಹುದು.
ಮಹಿಳೆಯರ ಕಂಡರೆ ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಯ?
ಈ ರಹಸ್ಯದ ಹಿಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿಖರವಾದ ವಿವರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅವರು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ವಿಕಾಸದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಕ್ಷಿಗಳಂತಹ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಕೊಲ್ಲುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಹಜ ಭಯ ಉಂಟಾಗಿರಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ಒಗಟು
UCLA ದ ಅಧ್ಯಯನದ ಲೇಖಕರಾದ ಡೇನಿಯಲ್ ಬ್ಲೂಮ್ಸ್ಟೈನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇವೆ. ಆದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏಕೆ ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಇನ್ನೂ ಬಲವಾದ ವಿವರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವರಣೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೆದುಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮುನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.