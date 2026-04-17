ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ಒಣಗದೆ ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲು ಹೂವು ಬರುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್
Rose plant care: ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳು ಬಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆಯೇ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರುಣಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲವು ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಈ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿಗಳು ನಗುನಗುತ್ತಾ ಅರಳುತ್ತವೆ. ಆ ಅದ್ಭುತ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
ಹೆಚ್ಚು ಹೂವು ಬಿಡಲು ಟಿಪ್ಸ್
ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳ, ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳು ಹಸಿರಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೂವು ಬಿಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸುಲಭ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.
ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರುಣಿಸಿ
*ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ನೀರುಣಿಸುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ.
*ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ನೀರನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
*ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ಶೇಖರವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯಬಹುದು.
*ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಮಣ್ಣಿನ ಕುಂಡಗಳು ಉತ್ತಮ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಶಾಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ತಂಪು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ನೇರ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ
*ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೇರ ಬಿಸಿಲು ತಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಶೇಡ್ ನೆಟ್, ತೆಳುವಾದ ಪರದೆ ಅಥವಾ ಜಾಲರಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ.
*ಇದು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಿಸಿಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಅವು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ
*ಉತ್ತಮ ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗುವ (Drainage) ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಳಸಿ.
*ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೋಕೋಪೀಟ್ (ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಪುಡಿ), ಮರಳು ಮತ್ತು ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಬೆರೆಸುವುದರಿಂದ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
*ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಇದು ಗಿಡಗಳು ಬಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಹಗುರವಾದ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ದ್ರವ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ. ಸಾಸಿವೆ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು (Mustard cake) ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು.
ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ (Pruning)
*ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿರಿ.
*ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಿಡದ ಶಕ್ತಿಯು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
*ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು (Neem Oil) ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
