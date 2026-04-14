ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತ

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮನೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಾಜಾತನವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಹುದು.  

life Apr 14 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:gemini
ಬೆಳಕು

ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಅತಿಯಾದ ನೇರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಬೆಳಕಿರುವ ನೆರಳಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ನೀರು

ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ, ಇದು ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ನೀಡಿ.  

ಎಲೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ

ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಧೂಳನ್ನು ಒರೆಸುತ್ತಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ

ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಕುದಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ಟೀ ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.

ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ. ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಲಘುವಾಗಿ ಚಿಮುಕಿಸಿ. ಈ ಸ್ಪ್ರೇ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.    

