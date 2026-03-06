ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮರೆತೂ ಸೇವಿಸಬಾರದ 5 ಫುಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ಗಳು.. ಇವು ಅಮೃತವಲ್ಲ, ವಿಷ!
Alcohol and food combinations: ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸತ್ಯ. ಆದರೆ, ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವಾಗ ನಾವು ಅದರ ಜೊತೆ ತಿನ್ನುವ : ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರಿದರೆ ಅದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಆ 5 ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುವು?
ಅನೇಕರು ಸಂಜೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರುಚಿಕರವಾದ ತಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚಿನವರ ಹಂಬಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಾವು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೇವಿಸುವ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಅಮೃತದಂತಿರದೆ ವಿಷದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ತಪ್ಪು ಆಹಾರದ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಕೇವಲ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ತೀವ್ರವಾದ ಅಸಿಡಿಟಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮದ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ 5 ಪದಾರ್ಥ ಮರೆತೂ ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಬಿಯರ್ (Bread and Beer)
ಬಿಯರ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಯೀಸ್ಟ್ (Yeast) ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ (Bloating). ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದರಿಂದ ಅಜೀರ್ಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಬಹುದು. ಬಿಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ಆಧಾರಿತ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿನ್ನುವ ಬದಲು, ಬೇಯಿಸಿದ ತರಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯುಕ್ತ ಸಲಾಡ್ಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
2. ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಮದ್ಯ (Chocolate and Alcohol)
ಅನೇಕರು ವೈನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಂಶವು ಮದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು (Acidity) ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಎದೆ ಉರಿ ಅಥವಾ ಆಸಿಡ್ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯದ ಅಂತರವಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
3. ಮಸೂರ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ವೈನ್ (Beans and Wine)
ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ (Fiber) ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮದ್ಯವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ, ಇವೆರಡರ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ (Gas) ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಭಾರವಾದ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ಊಟದ ನಂತರ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
4. ಕೆಫೀನ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪಾನೀಯಗಳು (Caffeine and Alcohol)
ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಕೆಫೀನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕತೆಯ ಅನುಭವ ನೀಡಬಹುದು (Energy), ಆದರೆ ಇದು ಮದ್ಯದ ಅಮಲನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಕುಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
5. ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ಇರುವ ಆಹಾರಗಳು (Salty Foods and Alcohol)
ಚಿಪ್ಸ್, ಫ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಸವರಿದ ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮದ್ಯದ ಜೊತೆ ತಿನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಉಪ್ಪು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನು (Dehydration) ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮರುದಿನ ವಿಪರೀತ ಹ್ಯಾಂಗೊವರ್ ಮತ್ತು ಸುಸ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು
ಮದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ತಪ್ಪು ಫುಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ಗಳು ಕೇವಲ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ.
