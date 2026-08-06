Pressure cooker cleaning tips: ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಮರೆಯುತ್ತೇವೆ.. ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಾವು ದಿನಾ ಅಡುಗೆಗೆ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ತೊಳೆದು ಎತ್ತಿಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳದ ಒಳಗಿರುವ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ (Sealing Ring) ಅನ್ನು ಅದೆಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಿಡಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ? ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ರಬ್ಬರ್ ರಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಏಕೆ ಕೊಳೆಯಾಗುತ್ತೆ?
ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಬೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರದ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು, ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವು ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು (Mould) ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞ ಡಾ. ತರಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇನು?
ಆಯುರ್ವೇದ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಶ್ವೇತಾ ಶಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ವಾಂತಿ, ಭೇದಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಅಜೀರ್ಣದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕುಕ್ಕರ್ನೊಳಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವು ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಗಳನ್ನು ಕೊಂದರೂ, ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಹಳೆಯ ಆಹಾರದ ಅವಶೇಷಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ
ಕುಕ್ಕರ್ ತೊಳೆದಂತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಿಡಿಸಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸೋಪ್ ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು.
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ
ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರವೇ ಬಳಸಬೇಕು.
ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್
ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಬಿರುಕುಗಳಿದ್ದರೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ
ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕುಗಳಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಅದು ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದರೂ ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಇದು ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕುಕ್ಕರ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ.
ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ
ಅಡುಗೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರೆದಿಡುವುದರಿಂದ ಒಳಗಿರುವ ತೇವಾಂಶ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ..
ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು (Increasing Lifespan)
ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬೇಗನೆ ಬಿರುಕು ಬಿಡಬಾರದು ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂದರೆ, ತೊಳೆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು (Cooking Oil) ಸವರಿ ಮುಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಇದು ರಬ್ಬರ್ ಮೃದುವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಯಾವಾಗ ಬದಲಿಸಬೇಕು? (When to Replace)
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 12-18 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ರಬ್ಬರ್ ಜಿಗುಟಾದಂತೆ ಭಾಸವಾದರೆ ಅಥವಾ ಬಿರುಕು ಕಂಡರೆ ಕಾಯದೆ ತಕ್ಷಣ ಬದಲಿಸಿ.
ನೆನಪಿಡಿ: ಹಳೆಯದಾದ ಅಥವಾ ಹಾಳಾದ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಳಸುವುದು ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಬೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಎರಡರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ.