ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿರುವಾಗ ಸೇತುವೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ? ಶೇಕಡ 99 ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರದ ರಹಸ್ಯಗಳಿವು
Bridge Construction Secrets: ಪ್ರವಾಹದ ನಡುವೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅಲುಗಾಡದೆ ನಿಲ್ಲುವ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದೆ ರೋಚಕ ರಹಸ್ಯಗಳಿವೆ. ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಕಾಫರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಹಾಗೂ ಕೈಸನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೇನು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ?
ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ?
ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನದಿ ಅಥವಾ ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸೇತುವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೂರಾರು ಟನ್ ತೂಕದ ವಾಹನಗಳು, ರೈಲುಗಳು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದರೂ, ಈ ಸೇತುವೆಗಳು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅಲುಗಾಡದೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಪ್ರವಾಹದ ಅಬ್ಬರವನ್ನೂ ತಡೆದುಕೊಂಡು ನೀರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯ.
ನದಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮೊದಲ ಹಂತ
ನದಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮೊದಲ ಹಂತ
ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಆ ನದಿಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀರಿನ ಆಳ ಎಷ್ಟು? ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವೇಗ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ? ನದಿಯ ತಳದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡೆಗಳಿವೆಯೇ? ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡೆಯ ಪದರ ಎಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾಫರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ವಿಧಾನ (Cofferdam Method)
ಕಾಫರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ವಿಧಾನ (Cofferdam Method)
ನದಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮೊದಲು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 'ಕಾಫರ್ ಡ್ಯಾಮ್' ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. 10 ರಿಂದ 20 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಸ್ಟೀಲ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಬೃಹತ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನದಿಯ ತಳಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರ ಅಥವಾ ಚೌಕಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಒಳಗಿರುವ ನೀರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪಂಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಆ ಪ್ರದೇಶವು ಒಣಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಳಿದು ಪಾಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೈಸನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (Caisson Technology)
ಕೈಸನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (Caisson Technology)
ನೀರು ಅತಿಯಾದ ಆಳದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಾಫರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 'ಕೈಸನ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಕೆಳಭಾಗ ತೆರೆದಿರುವ ಬೃಹತ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನದಿಯ ತಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ, ಒಳಗಿರುವ ನೀರನ್ನು ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡದ (Air Pressure) ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸಗಾರರು ವಿಶೇಷ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ತಳಭಾಗವನ್ನು ಅಗೆದು ಪಾಯ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಗಟ್ಟಿ ಪಾಯ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್
ಗಟ್ಟಿ ಪಾಯ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್
ಸೇತುವೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲು ಪಾಯವೇ ಮುಖ್ಯ. 20-25 ಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ನದಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡೆ ತಗುಲುವವರೆಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಆ ಪೈಪ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತುಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಉಳಿಯದಂತೆ ವೈಬ್ರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ಮಾಣದ ಸವಾಲುಗಳು
ನಿರ್ಮಾಣದ ಸವಾಲುಗಳು
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಳೆ ಹಠಾತ್ ಪ್ರವಾಹ ಬರುವುದು ಅಥವಾ ಕಾಫರ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರವಾಗಿ ನೀರು ನುಗ್ಗುವುದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ಹತ್ತಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೆರವಿನಿಂದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಈ ಅದ್ಭುತ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
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