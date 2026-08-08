Paracetamol laundry hack: ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ಮಾತ್ರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೊಂಡು ಕಲೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಾ? ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಹ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ನಿಂಬೆರಸ ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಮೈಕೈ ನೋವಿಗೆ ಬಳಸುವ 'ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್' (Paracetamol) ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇನಿದೆ?
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಮನೆಯ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ಬಟ್ಟೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಷಿನ್ ಆನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಾಗ, ಅವು ಯಾವುದೇ ಕಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಮಿನುಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾಲರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಮೊಂಡು ಕಲೆಗಳಿದ್ದ ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನ ಟಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಆ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಕಾಲರ್ ಮೇಲಿದ್ದ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗಿ ಶರ್ಟ್ ಅಚ್ಚ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ @acharyaveda_ ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ?
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ 'ಮ್ಯಾಜಿಕ್' ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಎಂದು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು "ಇದು ನಿಜವೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಗದ ಜನರು ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲು ಬಳಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಇದು ಮದ್ದಿನ ದುರ್ಬಳಕೆ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗಳು ಇರುವಾಗ ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇವರ ವಾದ.
ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದ ವಿಡಿಯೋ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೂ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಹ್ಯಾಕ್ಗಳು ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಬಟ್ಟೆಯ ನೂಲು ಅಥವಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆಂದೇ ತಯಾರಾದ ಸಾಬೂನು ಅಥವಾ ಪುಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಔಷಧಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ
ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಆರೋಗ್ಯ
ಮಾತ್ರೆಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರಗದೆ ಮಷಿನ್ನ ಪೈಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಷಿನ್ನ ಒಳಗಿನ ಲೋಹದ ಭಾಗಗಳ ಜೊತೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿ ಮಷಿನ್ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ
ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆದ ನಂತರವೂ ಮಾತ್ರೆಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂತಹ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅಲರ್ಜಿ, ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ದದ್ದುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ
ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪುಡಿಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲೆಂದೇ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತಗತವಾಗಲು ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳೇ ಹೊರತು, ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲು ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.