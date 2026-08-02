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- ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಕವರ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.. ಎಚ್ಚರ!
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಕವರ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.. ಎಚ್ಚರ!
Refrigerator Overheating: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಧೂಳು ಬೀಳದಿರಲಿ ಎಂದು ಕವರ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಲೇಖನ ತಪ್ಪದೇ ಓದಿ! ನೀವು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಾಳಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ? ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಕವರ್ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ ಹಾನಿಕರ?
ಕವರ್ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ ಹಾನಿಕರ?
ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಲವರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಕವರ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ನಿಮಗೇ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು!
ಹಿಂಭಾಗ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದು ಏಕೆ?
ಹಿಂಭಾಗ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದು ಏಕೆ?
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಿನಿಂದ ತಂಪಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಹೊರಭಾಗ (Body) ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿಂದ ಕವರ್ ಹಾಕಿದರೆ, ಆ ಕಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಾಗದೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತದೆ (Overheat).
ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತಂಪಾಗಿಡಲು ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಶಾಖ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಕವರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಕಾವು ಹೊರಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬಹುದು!
ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬಹುದು!
ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ (Load) ಬೀಳುವುದರಿಂದ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಿನ ತಂಪನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಅದು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಗ ಕೆಡುತ್ತವೆ
ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಗ ಕೆಡುತ್ತವೆ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಿನ ತಾಪಮಾನವು ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ತಂಪು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಆಹಾರ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್!
ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್!
ಕವರ್ನಿಂದಾಗಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏರುಪೇರಾಗಿ ಹಿಮ (Ice) ಬೇಗ ಕರಗಿ ನೀರು ಬರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನೀರು ಹೊರಹೋಗುವ 'ಡ್ರೈನ್' ಭಾಗವೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಬಹುದು.
ಗಾಳಿಯಾಡುವುದು ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತೆ
ಗಾಳಿಯಾಡುವುದು ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತೆ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸುತ್ತಲೂ ಗಾಳಿ ಸಂಚಾರವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕವರ್ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಈ ವೆಂಟಿಲೇಶನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಡೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೆನ್ಸರ್ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಬಹುದು!
ಸೆನ್ಸರ್ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಬಹುದು!
ಓವರ್ಹೀಟಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು ಹಾಳು ಆಗಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಪಾಯ!
ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಪಾಯ!
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿ, ಗಾಳಿ ಆಡಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ!
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