Snake Neck Length: ಹಾವು ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುವುದು ಉದ್ದನೆಯ ದೇಹ, ಒಂದು ತಲೆ ಹಾಗೂ ಬಾಲ. ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಹಾವಿನ ದೇಹ ಸರಳವಾದ ಉದ್ದನೆಯ ಕೊಳವೆಯಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹಾವಿನ ದೇಹದ..
ಹಾವು ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುವುದು ಉದ್ದನೆಯ ದೇಹ, ಒಂದು ತಲೆ ಹಾಗೂ ಬಾಲ. ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಹಾವಿನ ದೇಹ ಸರಳವಾದ ಉದ್ದನೆಯ ಕೊಳವೆಯಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹಾವಿನ ದೇಹದ ರಚನೆ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸರಳವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದರಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹಾವುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಕೋರೆಹಲ್ಲುಗಳು, ಬೇಟೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನುಂಗುವಷ್ಟು ಬಾಯಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳಿವೆ.
ಇದೀಗ ಅವುಗಳ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ರಚನೆಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ‘ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ’ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವುಗಳ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ, ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಾವುಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ
ಮನುಷ್ಯರ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಸರ್ವೈಕಲ್ ಅಥವಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗ. ಇದು ತಲೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಲೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದು ಥೋರಾಸಿಕ್ ಭಾಗ. ಈ ಭಾಗದ ಕಶೇರುಖಂಡಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ದೇಹದ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೂರನೆಯದು ಲಂಬಾರ್ ಅಥವಾ ಸೊಂಟದ ಭಾಗ. ಇದು ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಶೇರುಖಂಡಗಳ ಆಕಾರವೂ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಾವುಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಕಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಉದ್ದನೆಯ ದೇಹ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು!
ಹಾವುಗಳ ಕಶೇರುಖಂಡಗಳ ಆಕಾರವೂ ದೇಹದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಮುಗಿದು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಗಡಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ದೇಹವನ್ನು ಒಂದೇ ಉದ್ದನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಲೆಯಿಂದ ಬಾಲದವರೆಗೆ ಕಶೇರುಖಂಡಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದವು. ಕೊನೆಗೆ 2015ರಲ್ಲಿ ‘ನೇಚರ್’ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮಹತ್ವದ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಹಾವುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿತು. ಆ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಹಾವುಗಳ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು — ಸರ್ವೈಕಲ್, ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಥೋರಾಸಿಕ್, ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಥೋರಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಲಂಬಾರ್. ಆದರೆ ಇದೀಗ ನಡೆದಿರುವ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ.
ಹಾವುಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು!
ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಮೂರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹಾವು ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ — ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಬ್ರೌನ್ ಸ್ನೇಕ್, ಕಾಪರ್ಹೆಡ್ ಮತ್ತು ಟೈಗರ್ ಸ್ನೇಕ್. 13 ಹಾವುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಶೇರುಖಂಡದ ಆಕಾರವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಶೇರುಖಂಡದ ಆಕಾರದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ, ದೇಹದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅದರ ರಚನೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಶೇರುಖಂಡಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಆಕಾರ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾವುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಹಾವುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ, ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಾವುಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಕುತ್ತಿಗೆ ದೇಹದ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದದ ಶೇ.15ರವರೆಗೂ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವಿನ ಕುತ್ತಿಗೆ ದೇಹದ ಉದ್ದದ ಸುಮಾರು ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಹಾವಿನ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7ರಿಂದ 12 ಕಶೇರುಖಂಡಗಳು ಇರಬಹುದು. ಇದು ಹಲ್ಲಿಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಶೇರುಖಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ.
ಹೊಸದಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ‘ಮಿಡಲ್ ಥೋರಾಸಿಕ್’ ಪ್ರದೇಶ
ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಗುರುತಿಸದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ‘ಮಿಡಲ್ ಥೋರಾಸಿಕ್ ರೀಜನ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಂಟೀರಿಯರ್ ಥೋರಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಥೋರಾಸಿಕ್ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದ ವಿಕಾಸದ ಕುರಿತು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಲುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕಾಲುಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗವೇ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ದೇಹದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಚನೆಯಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಹಳೆಯ ದೇಹರಚನೆಯ ಕುರುಹು ಉಳಿದಿದೆ!
ಹಾವುಗಳು ವಿಕಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಉದ್ದಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪುರಾತನ ದೇಹರಚನೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಿಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ರಚನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಹಾವಿನ ದೇಹದೊಳಗೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ರಚನೆಯೊಂದು ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.