ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಅತಿಯಾಗಿ ಹುಳಿಯಾಗುವುದನ್ನ ತಡೆಯಲು ಈ 5 ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಿ
How to keep curd fresh in summer: ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮೊಸರು ಅತಿಯಾಗಿ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಮೊಸರು ತನ್ನ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್.
ಕಾರಣವೇನು?
ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ. ಆದರೆ, ಬೇಸಿಗೆಯ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮೊಸರು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಶಾಖದ ಕಾರಣದಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.
1.ಹೆಪ್ಪು ಹಾಕುವ ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಲಿ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಲು 8-10 ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3-4 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಮೊಸರು ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಸರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಮನಿಸಿ ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಅದು ಅತಿಯಾಗಿ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಪ್ಪು ಬಳಸಿ
ಹೆಚ್ಚು ಮೊಸರನ್ನು ಹೆಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿ ಮೊಸರು ಬೇಗ ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಹೆಪ್ಪು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಹೆಪ್ಪು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮೊಸರು ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ಮೊಸರು ಇಡುವ ಜಾಗ ಸರಿಯಾಗಿರಲಿ
ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ (Gas stove) ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ. ಮನೆಯ ಯಾವುದಾದರೂ ತಂಪಾದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಾಖ ತಗುಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಸರಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ.
4. ತಕ್ಷಣ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಮೊಸರು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮೊಸರು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಂತರವೂ ಹೊರಗಿದ್ದರೆ ಹುದುಗುವಿಕೆ (Fermentation) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿದು ಮೊಸರು ಹೆಚ್ಚು ಹುಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
5. ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಂಪಾಗಿರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮೊಸರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ
ಯಾವಾಗಲೂ ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಚಮಚವನ್ನೇ ಬಳಸಿ.
ಮೊಸರಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮುಚ್ಚಳವಿರಲಿ.
ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಮೊಸರನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಡದೆ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಇಡಿ.
