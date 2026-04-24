Air Cooler Cleaning: ನಿಮ್ಮ ಏರ್ ಕೂಲರ್ನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಹೀಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ!
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಬಳಸುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಈ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಎಸಿ ಮತ್ತು ಏರ್ ಕೂಲರ್ಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಸಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಬಡ ಕುಟುಂಬದವರು ಏರ್ ಕೂಲರ್ಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೂಲರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು. ಇದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಎಸಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಏರ್ ಕೂಲರ್ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಕೂಲರ್ನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುವುದು ಸಹಜ. ನೀರು, ಧೂಳು, ಫಂಗಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೇ ಈ ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣ. ಹಳೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಕೂಲರ್ ಓಡಿಸಿದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರ ಸಹಾಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು.
ಮೊದಲಿಗೆ, ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ. ಹಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ, ಒಳಗಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೀರಿಗೆ ವಿನೆಗರ್ ಬೆರೆಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಾಶವಾಗಿ, ದುರ್ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿನೆಗರ್, ಉಪ್ಪು, ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕೂಲರ್ನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಈ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಧೂಳು ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ, ಬರುವ ಗಾಳಿಯೂ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ತೊಳೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅವು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಧೂಳು ತುಂಬಿದ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ದುರ್ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ಯಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಧೂಳು ಸೇರಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ, ಕೂಲರ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಅದರ ಮೋಟಾರ್ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಧೂಳು ಸೇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
