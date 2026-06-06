ಸದಾ ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೂಗುತಿ ಹಾಕಿ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ರೆ, ಈ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಮೂಗುತಿಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಬರೀ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೂಗುತಿ ಹಾಕಿ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಈ ತರಹದ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಮೂಗುತಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೊಲದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುವ ಈ ಮೂಗುತಿ ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂಗುತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ಮೂಗುತಿ ನೋಡಲು ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಳಗೆ ನೇತಾಡುವ ಮುತ್ತಿನ ಹನಿ ಇದರ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತೆ ಈ ರೀತಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಮೂಗುತಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಮೂಗುತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ ಗುಂಡಗಿನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೀವು ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ ಶೇಪ್ನ ಮೂಗುತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಮೂಗುತಿಗಳ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ಮುಖಕ್ಕೆ ತುಂಬಿದ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ನೀವು ಕಟ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವ ಸುಂದರವಾದ ಮೂಗುತಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಮೂಗುತಿಗಳು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಂಗ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
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