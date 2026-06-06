ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಎಂದಿಗೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದರ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕಾಲೇಜು, ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.
ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇರೋ ಸಿಲ್ವರ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು Gen Z ಹುಡುಗಿಯರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ.
ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ನ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟಿ, ಡೇಟ್ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಎಲೆ ಡಿಸೈನ್ನ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಯೂನಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ಗೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಚ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲುಕ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಲಂಕಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.
ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. Gen Z ಹುಡುಗಿಯರು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
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