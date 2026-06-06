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ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್, ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್‌ಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಟಾಪ್ಸ್

ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್, ಯಾವುದೇ ಔಟ್‌ಫಿಟ್ ಜೊತೆಗೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಿಲ್ವರ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
fashion Jun 06 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:chatgpt
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ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್‌ನ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ಚಾರ್ಮ್

ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಎಂದಿಗೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದರ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಕಾಲೇಜು, ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ಗೆ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.

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ಫ್ಲೋರಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಟಾಪ್ಸ್‌ನ ಅಂದ

ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇರೋ ಸಿಲ್ವರ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳನ್ನು Gen Z ಹುಡುಗಿಯರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ.

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ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್‌ನ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಫ್ಯಾಷನ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

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ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್

ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಿನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟಿ, ಡೇಟ್ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.

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ಎಲೆ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಸಿಲ್ವರ್ ಟಾಪ್ಸ್

ನಿಸರ್ಗದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಎಲೆ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಯೂನಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್‌ಗೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟಚ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.

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ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಲಂಕಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಫ್ಯಾಷನಬಲ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ.

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ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. Gen Z ಹುಡುಗಿಯರು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

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