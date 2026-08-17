ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಹೋದರಿಯರು ಅಜ್ಜಿಯ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ₹5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ RNR Donne Biryani ಉದ್ಯಮವನ್ನು ₹10 ಕೋಟಿ ಆದಾಯದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಿರಿಯಾನಿಯ ರುಚಿ ಒಂದು ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಹೋದರಿಯರಾದ ರಮ್ಯಾ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾ ರವಿ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ₹5 ಲಕ್ಷ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾದ ಇವರ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇಂದು ₹10 ಕೋಟಿ ಆದಾಯದ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಇವರ ಉದ್ಯಮದ ಹೆಸರು RNR Donne Biryani. ಒಂದೇ ಕಿಚನ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈಗ 14 ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಅಜ್ಜಿಯ ರೆಸಿಪಿಯೇ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ
ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಕೇವಲ ಆಹಾರವಲ್ಲ, ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಇದೇ ಅಂಶವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ರಮ್ಯಾ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಕೈರುಚಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೆಸಿಪಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ರೂಪ ನೀಡಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತೆರೆಯುವ ಬದಲು ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
₹5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭ
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಭರ್ಜರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರು ಸುಮಾರು ₹5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರುಚಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಒಂದೇ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಿಚನ್ನಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭೌತಿಕ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವತ್ತ ಸಹೋದರಿಯರು ಗಮನಹರಿಸಿದರು.
ಒಂದರಿಂದ 14 ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳವರೆಗೆ
ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ RNR Donne Biryani ಇದೀಗ 14 ಫಿಸಿಕಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗ್ರಾಹಕ ಬಳಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಿರಿಯಾನಿಯ ರುಚಿ, ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಯ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಆಹಾರ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೆರವಾಗಿವೆ.
₹10 ಕೋಟಿ ಆದಾಯದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು
₹5 ಲಕ್ಷದ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಶುರುವಾದ ಉದ್ಯಮ ಇಂದು ₹10 ಕೋಟಿ ಆದಾಯದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿರುವುದು ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾರಾಟದ ಯಶಸ್ಸಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಪರಂಪರೆಯ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವರ ಕಥೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಜ್ಜಿಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ರೆಸಿಪಿಯಿಂದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ವರೆಗೆ
ಇವರ ಯಶೋಗಾಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಆಹಾರ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಜ್ಜಿಯ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿಯೇ ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಅಡುಗೆಯ ನೆನಪು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರುಚಿಯನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ರಮ್ಯಾ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾ, ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.