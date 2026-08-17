ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ದಂಪತಿಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಮಹಿಳೆ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಭಾವುಕ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗುವ ಕ್ಷಣ ಬಂದಾಗಲೇ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಭಾವುಕ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಯ ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಭಾರತೀಯ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ಬಂದ ಮಹಿಳೆ ಭಾರತೀಯ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವ ದೃಶ್ಯ ಇದೀಗ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದಾಯದಂತೆ ಕಂಡ ಈ ಕ್ಷಣ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವುಕ ಅಪ್ಪುಗೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಭಾವುಕ ವಿದಾಯದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಈ ಭಾವುಕ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಿಜಯ್ ಕೊಕ್ಕೇರಗಡ್ಡ ಎಂಬುವವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದ ದಿನ, ಡೆಟ್ರಾಯಿಟ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಅಮೆರಿಕನ್ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಮಹಿಳೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ಅವರ ಬಳಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ದಂಪತಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾವುಕವಾಗುತ್ತದೆ. ದಂಪತಿಯನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡೇ ಆ ಮಹಿಳೆ ಕಣ್ಣೀರಿಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಂಪತಿ ನಗುತ್ತಾ ಅವರ ಬೆನ್ನನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣವಿಲ್ಲ, ನಾಟಕೀಯ ಮಾತುಗಳಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಪ್ಪುಗೆ, ಕಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ಹೇಳಲಾಗದಷ್ಟು ಭಾವನೆಗಳು. ಇದೇ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ.
ದಂಪತಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ
ಈ ವಿದಾಯದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದೇ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ದಂಪತಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಈ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ದಂಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಈ ದೃಶ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ನಟನೆಯಿಲ್ಲದೆ, ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ನಡುವಿನ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಭರವಸೆಯನ್ನೂ ವಿಜಯ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಸುಂದರ ಬಂಧ
ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರೂ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಾಗ ಜನರು ತಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮದೇ ವಿದಾಯದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ‘ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಸುಂದರವಾದ ಬಂಧ’ ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವಿಡಿಯೋ ‘ತುಂಬಾ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅನ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವುದು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮನೆ ಅಥವಾ ನೆರೆಹೊರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಹಲವರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಾಗ ಕೈ ಬೀಸುವ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು, ಹೊರಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತನಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕುಟುಂಬ—ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಂಬಂಧಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು ವಿದಾಯ ಹೇಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ.
ಈ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಭಾರತೀಯ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಅಪ್ಪುಗೆಯು ಬಹುಶಃ ಪದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ದೇಶಗಳು ಬೇರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಬೇರೆ ಆದರೂ ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಡಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಭಾವುಕ ವಿದಾಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿದೆ