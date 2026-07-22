ವರ್ಷವಿಡೀ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೇ ಹೇಗೆ ಬದುಕುತ್ತೆ ಚೇಳು? ಆರು ದಿನ ಉಸಿರಾಟವಿಲ್ಲದೇ ಇರುತ್ತೆ
ಚೇಳುಗಳು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟವಿಲ್ಲದೆ ಆರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕಬಲ್ಲವು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಜೀವಿಗಳು ಯುವಿ ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 400 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಚೇಳುಗಳು
ಚೇಳುಗಳು ಮರಭೂಮಿ, ತಂಪಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೂ ಚೇಳುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಚೇಳು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೇ 1 ವರ್ಷ ಬದುಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಚೇಳುಗಳು ಉಸಿರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚೇಳುಗಳ ಅಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
6 ದಿನ ಉಸಿರಾಟ
ಚೇಳುಗಳ ದೇಹವು ಬುಕ್ ಲಂಗ್ಸ್ (Book Lungs) ಹೆಸರಿನ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಚೇಳುಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಸಿರಾಟವಿಲ್ಲದೇ ಚೇಳುಗಳು ಬದುಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೇ ಬದುಕುವ ಜೀವಿ
ಚೇಳುಗಳ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ (Metabolism) ತುಂಬಾನೇ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚೇಳುಗಳು ಅತ್ಯಧಿಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೇ ಬದುಕುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಯುವಿ ಲೈಟ್
ಚೇಳುಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಚೇಳುಗಳು ನೇರಳಾತೀತ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ (UV Lights) ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಚೇಳುಗಳ ದೇಹದ ರಚನೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
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ಜೀವಿತಾವಧಿ
ಪಳಿಯುಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚೇಳುಗಳು 400 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಲಿಯಂಟೋಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸಿಲೂರಿಯನ್ ಅವಧಿಯ ಪಳಿಯುಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಳುಗಳು ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಚೇಳುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಅರಾಕ್ನಿಡ್ ವಂಶಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿವೆ.
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