ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹಾವುಗಳ ಫಾರಂ! ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಆದಾಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳ್ತೀರಿ!
ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾವು ಕಂಡರೂ ಸಾಕು, ನಮಗೆ ಮೈ ಜುಂ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ನಾಗರಹಾವುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆ ಹಾವುಗಳಿಂದ ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಹಳ್ಳಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹಾವುಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್
ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ವಿನ್ ಸನ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹಾವುಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹೊಲಗಳಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಶೆಡ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ನಾಗರಹಾವು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ವಿನ್ ಸನ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ
ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 1,000 ದಿಂದ 5,000 ಹಾವುಗಳಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವರು 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ 200 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿನ್ ಸನ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಊರಿಗೆ 'ಕೋಬ್ರಾ ವಿಲೇಜ್' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.
ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಹಾವುಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಕೋಬ್ರಾ ವಿಲೇಜ್ ಜನರಿಗೆ ಹಾವುಗಳೇ ಜೀವನಾಧಾರ. ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಇವರು ನಾಗರಹಾವು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಮೂಲಕ ಇವರು ಉದ್ಯೋಗ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೋಳಿ, ಮೇಕೆ ಮಾಂಸ ಖರೀದಿಸಿದಂತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾವು ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಹಾವು ಸಾಕಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ, ಸಾಲವನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೌಲ್ಯ 100 ಬಿಲಿಯನ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್ ಡಾಂಗ್
ವಿನ್ ಸನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕುವ ಹಾವುಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ಮಾಂಸವಲ್ಲದೆ, ಚರ್ಮ, ಮೊಟ್ಟೆ, ವಿಷದಂತಹ ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಸನ್ ಗ್ರಾಮದ ಹಾವು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೌಲ್ಯ 100 ಬಿಲಿಯನ್ ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್ ಡಾಂಗ್, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸುಮಾರು 37.7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು.
ಹಾವು ಸಾಕುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನ
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಾಗರಹಾವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಹಾವು ಸಾಕುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈಗ ಅನೇಕ ಫಾರಂಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಸಾವಿರಾರು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಗ್ರಾಮ ಈಗ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಏನು?
ಇವರು ಕಾಡಿನ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ. ಫಾರಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದ ಹಾವುಗಳಿಂದಲೇ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ನಾಗರಹಾವುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ನಾಗರಹಾವು ಇಟ್ಟ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಮರಿಗಳು ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಂಜರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಇಲಿ, ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಕೋಳಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವುಗಳು ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು, ಅವುಗಳ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬೆರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಹಾರ ನೀಡದೆ, ಪ್ರತಿ 3-4 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.