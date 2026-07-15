ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಂದೂ ನಗರ? ಇಲ್ಲಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿಯ ಆಚರಣೆ ಹೇಗೆ?
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದು, ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂಗಳು
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯಾವ ನಗರ/ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದೂಗಳು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಹಿಂದೂಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
2023ರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 3.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಒದು ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ.1.6 ರಷ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸುಳ್ಳು ಅಂಕಿ ಅಂಶ ನೀಡುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳು ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಪಂಜಾಬ್, ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುನ್ಖ್ವಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ
ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯವೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಗರವಾಗಿದೆ. . ಥಾರ್ಪರ್ಕರ್, ಉಮರ್ಕೋಟ್, ಮಿರ್ಪುರ್ ಖಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ ನಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೂ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಥಾರ್ಪರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಉಮರ್ಕೋಟ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕುರುಹುಗಳಿವೆ.
ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಗರ
ಥಾರ್ಪರ್ಕರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಥಿ ಮತ್ತು ಉಮರ್ಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 87 ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಗಳು
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುವ ನಗರಗಳು ಥಾರ್ಪರ್ಕರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಾದ ಮಿಥಿ ಮತ್ತು ಉಮರ್ಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಈದ್ನಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೊಹರಂ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಅನೇಕ ಹಿಂದೂಗಳು ಮೊಹರಂ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿಮರು ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಮರ್ಕೋಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಂದೂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಜಿಲ್ಲೆಯೆಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
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