ಸೈಬೀರಿಯಾದ ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರದ ಬಳಿ ಪತ್ತೆಯಾದ 46 ಪುರಾತನ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರಗಳ ಡಿಎನ್ಎ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು, ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗವನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಶೋಧನೆಯು ಪ್ಲೇಗ್ನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು 200 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕತೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬೇಟೆಗಾರ-ಸಂಗ್ರಹಕಾರ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲೇ ಈ ರೋಗವು ಭೀಕರವಾಗಿ ಹರಡಿತ್ತು ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಮನುಷ್ಯ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಬದುಕಲು ಕಲಿತ ದಿನದಿಂದಲೂ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಅವನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಆದರೆ, ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಭೀಕರ 'ಪ್ಲೇಗ್' ರೋಗ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಕೊಂದಿತ್ತು ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯವೊಂದು ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ 'ನೇಚರ್' (Nature) ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೈಬೀರಿಯಾದ ಬೇಟೆಗಾರ-ಸಂಗ್ರಹಕಾರ (Hunter-Gatherer) ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಕಾಡಿದ ಪ್ಲೇಗ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವೇ, ಇದುವರೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಶೋಧನೆಯು ಪ್ಲೇಗ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸುಮಾರು 200 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದು, ಮನುಕುಲದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯ ಉಗಮ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
46 ಅಸ್ಥಿಪಂಜರಗಳ DNA ನೀಡಿದ ಆಧಾರ
ಆಗ್ನೇಯ ಸೈಬೀರಿಯಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರ'ದ ಬಳಿ ಸಿಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು ಪುರಾತನ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಸಂಶೋಧಕರು 46 ಮಾನವ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು (ಅಸ್ಥಿಪಂಜರಗಳು) ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದರು. ಇವುಗಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಡಿಎನ್ಎ (Ancient DNA) ಅನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಾಗ, 18 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಸೋಂಕಿನ ಭೀಕರ ಕುರುಹುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಸೋಂಕಿಗೆ ಬಲಿಯಾದವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರಾಗಿದ್ದರು.
ಹಳೆಯ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಿದ ಹೊಸ ಶೋಧನೆ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿತ್ತು. ಮಾನವನು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಒಂದೆಡೆ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಜನನಿಬಿಡ ವಸಾಹತುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಪ್ಲೇಗ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಹರಡಲು ಆರಂಭವಾಯ್ತೆಂದು. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸಿದೆ. ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮುನ್ನ, ಅಲೆಮಾರಿಗಳಾಗಿ ಕೇವಲ ಬೇಟೆಯಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲೇ ಈ ರೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸೋಂಕಿತ ಶವಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಅಂದಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ರೋಗ ಬೀರಿದ ಭೀಕರತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವರೇ ಪ್ಲೇಗ್ಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್!
ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಅತಿ ಬೇಗನೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ತಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆನುವಂಶಿಕ (Genetic) ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವು ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು (Hyper-immune response) ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಅಂದು ಪ್ಲೇಗ್ ಹರಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
'ಯೆರ್ಸಿನಿಯಾ ಪೆಸ್ಟಿಸ್' (Yersinia pestis) ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು 14ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪನ್ನು ನಡುಗಿಸಿದ 'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೆತ್' (Black Death) ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ದುರಂತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೋಂಕಿತ ದಂಶಕಗಳ (ಇಲಿ, ಅಳಿಲು ಇತ್ಯಾದಿ) ಮೇಲಿರುವ ಚಿಗಟಗಳ (Fleas) ಮೂಲಕ ಇದು ಹರಡುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, 5,500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಈ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತಳಿಗಳು ಇನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಚಿಗಟಗಳ ಮೂಲಕ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವಂತಹ ಆನುವಂಶಿಕ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು (Mutation) ಅವು ಆಗಿನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದ 'ಮಾರ್ಮೋಟ್' (Marmots - ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾತಿಯ ದಂಶಕ) ಎಂಬ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಈ ರೋಗಕಾರಕ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಬೇಟೆಯಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದಾಟಿದ ಈ ರೋಗ, ನಂತರ ಜನರ ನಡುವೆ ಉಸಿರಾಟದ (ಕೆಮ್ಮು, ಸೀನುಗಳ ಹನಿಗಳ) ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿರಬಹುದು.
ಈ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರವು, ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ರೋಗದೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದ ಏಳುಬೀಳುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಸೈಬೀರಿಯಾದ ಒಣಭೂಮಿ ಈಗ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿದಿದೆ.