Kannada

ಮನೆಯಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಟೊಮೆಟೋ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡುವ ಸೂಪರ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್

kitchen Jul 22 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Getty
Kannada

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲವೇ?

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಟೊಮೆಟೋ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

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ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ಟೊಮೆಟೋಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಟೊಮೆಟೋ ಮೇಲೆ ನೀರು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

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ಕಾಂಡ

ಟೊಮೆಟೋ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಕಾಂಡವನ್ನು ತೆಗೆಯದೇ ಇದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿಸುವಾಗಲೇ ಕಾಂಡವುಳ್ಳ ಟೊಮೆಟೋ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ

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ಟೇಪ್ ಅಂಟಿಸುವಿಕೆ

ಟೊಮೆಟೋ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಟೇಪ್ ತುಂಡನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ. ಇದರಿಂದಲೂ ಟೊಮೆಟೋ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

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ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರ

ಖರೀದಿ ವೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ಧ ಅರ್ಧ ಹಣ್ಣಾಗಿರುವ ಟೊಮೆಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

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