ಬಾತ್ರೂಮ್ನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರಲ್ಲ, ಕೊಳೆನೂ ಆಗಲ್ಲ.. ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೇಸ್ ಸುತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಈ 1 ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಿ
Remove toilet odor: ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಜಿಗುಟಾದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದುಬಾರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅದೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಹಾಕಿ.. ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ಸ್ನಾನಗೃಹ ಹೇಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ
ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ
ಬಾತ್ರೂಮ್ ಎಷ್ಟು ತೊಳೆದರೂ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಚಿತ್ರ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನ ಅಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಖರವಾಗುವ ತೇವಾಂಶವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ: ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೇಸ್ (ಅಡಿಭಾಗ) ಸುತ್ತ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅದು ಅಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಒಣಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತೆ: ಇದು ಕೇವಲ ವಾಸನೆ ಮರೆಮಾಚುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಆಮ್ಲೀಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಿ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಬುಡದಿಂದಲೇ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಸುಲಭ: ಜಾಗವು ಒಣಗುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ಶೇಖರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನೆಲ ಒರೆಸುವ ಕೆಲಸವೂ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಳಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಬಳಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಸಿಂಪಡಿಸಿ: ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಮೋಡ್ನ ಅಡಿಭಾಗದ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾದ ತೆಳುವಾದ ಪದರವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ: ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಅದು ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ: ಸಮಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಒಣ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಪೊರಕೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸೀಳು ಅಥವಾ ವಾಸನೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿಡಿ (Ventilation). ಕೈಗಳಿಗೆ ಗವಸು (Gloves) ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಕಣ್ಣು ಅಥವಾ ಮುಖಕ್ಕೆ ತಗುಲದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ.
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