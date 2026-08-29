Floor Cleaning Tips : ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡೋದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್. ನೀವು ಮುಂದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಹಿಂದೆ ಧೂಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೊರಗಿನ ಧೂಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ವಿಧಾನ.
ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದ್ರಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಡೋದು ಒಂದು ಸವಾಲು. ಮನೆ ಧೂಳಾಗಲು ಹೊರಗಿಂದ ಬರುವ ಧೂಳು ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಮನೆ ಗುಡಿಸುವಾಗ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪೂ ಕಾರಣ. ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಕೆಲ ವಿಷ್ಯ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ಮೊದಲು ಫ್ಯಾನ್, ಎತ್ತರದ ಕಪಾಟು ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಧೂಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನಂತರ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಮೊದಲು ನೆಲ ಗುಡಿಸಿ ನಂತರ ಮೇಲಿನ ಧೂಳು ತೆಗೆದರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಧೂಳು ಬೀಳುತ್ತದೆ.
ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಸಿ
ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಧೂಳು ಒರೆಸಿದಾಗ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಬಹುದು. ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿದರೆ ಧೂಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಮರದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೆಳಗಿನ ಜಾಗ ಮರೆಯಬೇಡಿ
ಸೋಫಾ, ಬೆಡ್, ಕುರ್ಚಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಧೂಳು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು. ಕನಿಷ್ಠ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ತಲುಪಲು ಕಷ್ಟವಾದ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಡಸ್ಟ್ಮಾಪ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸಬಹುದು.
ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಲಿ
ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ಧೂಳು ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗಿದಾಗ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಾದ್ಯಂತ ಹರಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಕೆಳಗಿನ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮತ್ತು ನೆಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಫರ್ನಿಚರ್ ಪಾಲಿಷ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಬೇಡಿ
ಪಾಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿದರೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಅಂಟುವ ಪದರ ಉಂಟಾಗಿ ಧೂಳು ಬೇಗ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪಾಲಿಷ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ನೇರವಾಗಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯವೂ ಮುಖ್ಯ
ಮೊದಲು ಫರ್ನಿಚರ್ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಜಾಗಗಳ ಧೂಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲವನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ನ ಡಸ್ಟ್ ಕಂಟೇನರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ, ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಧೂಳು ಕಾಣಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.