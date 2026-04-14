ಕೆಂಪು ಮಡಿಕೆನಾ, ಕಪ್ಪು ಮಡಿಕೆನಾ? ತಂಪು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ
Which clay pot is best for water cooling: ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನೀರಿಗಿಂತ ಮಡಿಕೆ ನೀರೇ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದಕ್ಕೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದ್ದರೂ ಜನ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ ತಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಪ್ಪು ಮಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮಡಿಕೆ.. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ? ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಕರ?
ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಅನಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಡಿಕೆ ನೀರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಪ್ಪು ಮಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಮಡಿಕೆ ಯಾವುದು ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ? ಯಾವ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೇಗ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ? ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಕರ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ.
ಕೆಂಪು ಮಡಿಕೆ
ಕಪ್ಪು ಮಡಿಕೆ
ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮಡಿಕೆಗಳೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅನೇಕರು ಕಪ್ಪು ಮಡಿಕೆಯ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕಪ್ಪು ಮಡಿಕೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದಲೂ ಹಲವು ಲಾಭಗಳಿವೆ. ಈ ಮಡಿಕೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ತಂಪಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಖನಿಜಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎರಡೂ ಮಡಿಕೆಗಳು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನೀರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ. ಯಾವುದು ಬೇಕು ಎಂದು ನೀವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.
