Viral kitchen hacks for Chapatis: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಳ ಹಾಗೂ ಜೀನಿಯಸ್ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜುಗಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸ್ಟೀಲ್ ಚಮಚಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಪಾತಿಯೂ ಕೂಡ ಮೆತ್ತಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.&nbsp;

ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ ಆಗಿ ಇಡುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಾವು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಿ ತೆರೆದಾಗ ತಳದಲ್ಲಿರುವ ಹಬೆಯ ನೀರಿನಿಂದ ಒದ್ದೆಯಾಗಿ, ಅಂಟಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಚಪಾತಿ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಚಪಾತಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪದೇ ಪದೇ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಬದಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ‘ಚಮಚದ ಜುಗಾಡ್’ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಏನಿದು ವೈರಲ್ ‘ಚಮಚದ ಜುಗಾಡ್’?

ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, ಕ್ಯಾಸರೋಲ್‌ ಅಥವಾ ಹಾಟ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಇಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಎರಡು ಸ್ಟೀಲ್ ಚಮಚಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ‘X’ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ (Parallel) ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಹಬೆಯು ಚಪಾತಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಒದ್ದೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಚಮಚಗಳನ್ನು ಚಪಾತಿಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅಂದರೆ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ಬಿಸಿ ಹಬೆಯು ನೀರಿನ ಹನಿಗಳಾಗಿ (Condensation) ಬದಲಾಗಿ ತಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಚಮಚಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಡಬ್ಬಿಯ ತಳದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಜಾಗ (Air Gap) ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಪಾತಿ ನೀರಿಗೆ ತಗುಲದೆ ಒಣಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಹಾಟ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಒದ್ದೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳು

ಕಾಟನ್ ಟವಲ್ (Cotton Cloth): ಚಪಾತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಬದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಇಡಿ. ಬಟ್ಟೆಯು ಹಬೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಚಪಾತಿ ಮೆತ್ತಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಜಾಲರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ (Trivet): ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಣ್ಣ ಜಾಲರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದು ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಡಬ್ಬಿಯ ತಳದ ನಡುವೆ ಅಂತರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಹಬೆಯ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಚಪಾತಿಗೆ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ.
ಪೇಪರ್ ಟವಲ್ ಬಳಕೆ (Paper Towel): ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಸುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಟವಲ್ ಅಥವಾ ಕಿಚನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹಾಸಿ. ಇದು ತಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀರಿನ ಹನಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಚಪಾತಿಯೂ ಕೂಡ ತಾಜಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ ನಂತರ ಇಡಿ: ಚಪಾತಿಯನ್ನು ತವಾದಿಂದ ಇಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು 5 ರಿಂದ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಚಿಮಟದಲ್ಲೇ ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಥವಾ ತೆರೆದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಲರಿಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಬೆ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಟ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೊ ಟಿಪ್: ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಡಬ್ಬಿಯ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಳಗೆ ಜಮೆಯಾಗಿರುವ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿ. ಇದರಿಂದ ಚಪಾತಿ ಮತ್ತೆ ಒದ್ದೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.

