Water tank science Kannada: ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಊರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರಲಿ, ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಎತ್ತರದ ಪೀಠದ ಮೇಲೆಯೇ ಕುಳಿತಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಜಾಗ ಉಳಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದ್ದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು! ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅದ್ಭುತ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಡಗಿದ್ದು, ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ?. ಬಹುಶಃ ಸ್ಥಳ ಉಳಿಸಲು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಕೇವಲ ನಿರ್ಮಾಣವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ (Physics) ಸೂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬೀದಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ? ಅವುಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಡಗಿದೆ.
ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ (Gravity and Pressure)
ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ. ನೀರು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದರ ತೂಕವು ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 'ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಶರ್' (Hydrostatic Pressure) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಒತ್ತಡವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆಯೋ, ಪೈಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವೇಗ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ 10 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ, ಚದರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಕೆಜಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಗಳು, ಶವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲಶ್ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕನಿಷ್ಠ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯ – ನಿರಂತರ ಪೂರೈಕೆ
ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೆಲದ ಮೇಲಿದ್ದರೆ, ನಾವು ನಲ್ಲಿ (Tap) ತಿರುಗಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನೀರು ಬರಲು ಮೋಟಾರ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದರೆ, ಒಂದು ಬಾರಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಆಮೇಲೆ ಮೋಟಾರ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕವೇ ನೀರು ನಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ನೀರು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ.
ಭೂಮಿಯಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ಎತ್ತರದ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳೇ ಮೇಲು
ನೀರನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ. ಭೂಮಿಯಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆ (Leakage) ಉಂಟಾದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚದಾಯಕ ಕೆಲಸ. ಭೂಮಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಇತರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.
ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ
ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೇವಲ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಲ್ಲದೆ, ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ 'ಫೈರ್ ಹೈಡ್ರೆಂಟ್ಸ್'ಗೆ (Fire Hydrants) ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪಂಪ್ಗಳು ವಿಫಲವಾದರೂ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನೀರು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ಮನೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಬೃಹತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರಲಿ, ಆ ಎತ್ತರದ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೆಂದರೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಧುನಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಹಳೆಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಇಂದಿಗೂ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.