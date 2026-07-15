- Home
- Life
- ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಳ್ಳತನವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿವು.. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಈ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಳ್ಳತನವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿವು.. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಈ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ
RTI report railway: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ದುರುಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ.
ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂ. ನಷ್ಟ
ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂ. ನಷ್ಟ
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಸಿ ಕೋಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು, ಟವಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿಯಂತೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯವೊಂದು ಈಗ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ (RTI) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಕಳ್ಳತನವು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
RTI ವರದಿ ನೀಡಿದ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಅಂಕಿಅಂಶ
RTI ವರದಿ ನೀಡಿದ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಅಂಕಿಅಂಶ
2022 ರಿಂದ 2024 ರ ಮೇ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುಮಾರು 1.27 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಡ್ ಲಿನೆನ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಳುವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂದಾಜು 104 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು!
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಳುವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಳುವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಮುಖ ಒರೆಸುವ ಟವಲ್ಗಳು (Face Towels): ಸುಮಾರು 47 ಲಕ್ಷ (ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಳುವಾದ ವಸ್ತು).
ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು: ಸುಮಾರು 41 ಲಕ್ಷ.
ದಿಂಬಿನ ಕವರ್ಗಳು: 26 ಲಕ್ಷ.
ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಗಳು : 13 ಲಕ್ಷ.
ದಿಂಬುಗಳು: 3 ಲಕ್ಷ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಯಾರ ಮೇಲೆ?
ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಯಾರ ಮೇಲೆ?
ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಷ್ಟವನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದ ರೈಲ್ವೆ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಪರ್ಗಳ ಸಂಬಳದಿಂದ ಈ ನಷ್ಟದ ಹಣವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಿಕಾನೇರ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ರಾಂಚಿ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಈ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ದುರುಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.