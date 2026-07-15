Healthy breakfast side dish urad dal: ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲ್ಲ.. ಇದರಿಂದ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಶೈಲಿಯ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಟ್ನಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು! ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಮೇತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಟೊಮೆಟೊ, ಗೋಂಗೂರ ಅಥವಾ ಈರುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿಗಿಂತ ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಗುಣಗಳು
ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ನಾರಿನಂಶ (Fiber), ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದಂಶವು ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ. ಸಿಪ್ಪೆಯುಳ್ಳ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಎಣ್ಣೆ - 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್
ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 40 (ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ)
ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ - 300 ಗ್ರಾಂ
ಧನಿಯಾ - 4 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಜೀರಿಗೆ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 20 ಎಸಳು
ಕರಿಬೇವು - ಸ್ವಲ್ಪ
ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು - ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು
ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಈರುಳ್ಳಿ - ಅರ್ಧ ಕಪ್ (ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು)
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
*ಮೊದಲು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ.
*ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹುರಿದು ತೆಗೆದಿಡಿ.
*ಅದೇ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಕೆಂಪಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಧನಿಯಾ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
*ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಘಮ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿದು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
*ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಅರೆಯಿರಿ.
*ನಂತರ ಹುರಿದ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿ.
*ಆ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮತ್ತು ನೆನೆಸಿದ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹದವಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
*ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿ ಲಘುವಾಗಿ ಜಜ್ಜಿದರೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧ. ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಸಾಸಿವೆ-ಕರಿಬೇವಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ ನೀಡಬಹುದು.
ಈ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಚಟ್ನಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರುಚಿಸುತ್ತದೆ. ಚಪಾತಿ, ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಇಡ್ಲಿಗೂ ಇದು ಉತ್ತಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದೆಲ್ಲಾ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ
ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ: ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ಹುರಿಯುವಾಗ ಉರಿ ಅತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿರಲಿ. ಅದು ಸಮವಾಗಿ ಕೆಂಪಗಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಘಮ ಬರಬೇಕು. ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆಂದು ಕಪ್ಪಾದರೆ ಚಟ್ನಿ ಕಹಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ತರಿತರಿಯಾಗಿರಲಿ (Coarse Texture): ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ನುಣ್ಣಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ನಂತೆ ರುಬ್ಬಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿತರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ (ಬೇಳೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಿದ್ದರೆ) ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ತಿನ್ನಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನೀರಿನ ಹದ: ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಚಟ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲಿ. ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೋಸೆಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಚಟ್ನಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಡದೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಈ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಚಟ್ನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಖಾದ್ಯವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ!