ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಡಿತೀರಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್ Psychology
Psychology of walking: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಡೆಯುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ, ನೆಲ ನೋಡುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಮಾನಸಿಕ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೈಕಾಲಜಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಡೆಯುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು (Looking Down) ನಡೆಯುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ಆಳವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
1. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿ (Protective Strategy)
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜೀವನದ ಯಾವುದೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ತಿರಸ್ಕಾರ, ಟೀಕೆ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತದಿಂದ (Trauma) ಪಾರಾಗಲು ಮೆದುಳು ಈ ರೀತಿಯ ದೇಹದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು "ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಇರುವ ತಂತ್ರ" (Learned Invisibility) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಇತರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇದರ ಹಿಂದಿರುತ್ತದೆ.
2. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ನಾಚಿಕೆ (Low Self-Esteem & Shame)
ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗೆ ನೋಡುತ್ತಾ ನಡೆಯುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಡಿಮೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ (Guilt) ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.
3. ಸಾಮಾಜಿಕ ಆತಂಕ (Social Anxiety)
ಜನರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡುವುದು (Eye Contact) ಸವಾಲೆನಿಸಿದಾಗ, ಆ ಮುಜುಗರದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಕ್ತಿ ನೆಲವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಯ ಅಥವಾ ಆತಂಕದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
4. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಖಿನ್ನತೆ (Stress or Depression):
ಹೆಗಲು ಬಾಗಿಸಿ, ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಡೆಯುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದಣಿದಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಖಿನ್ನತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅವರ ಆಂತರಿಕ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುವ ದೈಹಿಕ ರೂಪವಾಗಿದೆ.
ಇದು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ?
ವೃತ್ತಿಜೀವನ
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು "ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದವರು" ಅಥವಾ "ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣವಿಲ್ಲದವರು" ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಂಧಗಳು
ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಲು ಇದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು.
ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ, ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ, ನೆಟ್ಟಗೆ ನಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಿಂದ (Upright Posture) ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಕೇತಗಳು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿ (Mood) ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಡಿಗೆಯು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಚಲನೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಡೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
