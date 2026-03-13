ಸದಾ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವ, ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲಿಯಾಗಿರುವ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರ ನೈಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಂತಿತ್ತು. ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅನುಶ್ರೀ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂದು ಅನುಶ್ರೀ ಆ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಇಂದು ಕಥೆ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತಾ?
ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರು ನಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತೆ! ಅದು ಯಾವ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 'ಆಂಕರ್' ಎಂದರೆ ತಟ್ಟನೆ ನೆನಪಾಗುವ ಏಕೈಕ ಹೆಸರು ಅನುಶ್ರೀ. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ, ಲವಲವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪಟಪಟನೆ ಮಾತನಾಡುವ ಶೈಲಿಯಿಂದಲೇ ಕರುನಾಡಿನ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ಅನುಶ್ರೀ (Anushree), ಇಂದು ಕೇವಲ ನಿರೂಪಕಿಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್. ಆದರೆ, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಮುನ್ನವೇ, ಈ ಚುಟು ಚುಟು ಹುಡುಗಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಬಂಪರ್ ಅವಕಾಶ ಒಲಿದು ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಹೌದು, ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿದ್ದ 'ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸು'!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ನ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿಯೊಂದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿಯದ ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಶಶಾಂಕ್ ಅವರಿಂದ ಬಂದ ಆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್!
ಅದು 'ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸು' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೀ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಮುಖಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅನುಶ್ರೀ. ಅನುಶ್ರೀ ಅವರ ಆ ಲವಲವಿಕೆ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಅವರು ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದ ಶಶಾಂಕ್, ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ (Moggina Manasu) ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ತಡಮಾಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಆಗತಾನೇ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ನಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಭಯವಿತ್ತು. "ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಶಾಂಕ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾನು, 'ಸರ್ ನನಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಬರಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ದೋಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡುವುದು ಬೇಡ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಯವಾಗಿ ಆ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಅನುಶ್ರೀ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ನಗುತ್ತಲೇ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅನುಶ್ರೀಗೆ ಆಫರ್ ಆಗಿದ್ದ ಆ ಪಾತ್ರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರು ತಮಗೆ ಆಫರ್ ಆಗಿದ್ದ ಪಾತ್ರ ಯಾವುದು ಎಂದು ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಬಾಡಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದ್ದ ಆ ಪಾತ್ರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ನಟಿ ಶುಭ ಪೂಂಜಾ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಆ ಐಕಾನಿಕ್ ಪಾತ್ರ!
ಹೌದು, 'ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಪೂಂಜಾ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಆ ತುಂಟಾಟದ, ಬಬ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯ ಪಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಫೇವರಿಟ್. ಸದಾ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವ, ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲಿಯಾಗಿರುವ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರ ನೈಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಂತಿತ್ತು. ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅನುಶ್ರೀ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂದು ಅನುಶ್ರೀ ಆ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಶುಭ ಪೂಂಜಾ ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಶ್ರೀ ಅವರನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಬಹುದಿತ್ತು!
ಬದಲಾದ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಬೆಳೆದ ಹಾದಿ
ಅಂದು ನಟನೆಗೆ ಹೆದರಿ ಆಫರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅನುಶ್ರೀ, ನಂತರ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಗಮನವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಇಟ್ಟರು. ಅವರ ಆ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಇಂದು ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಮುಂದೆ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶ, ಆನಂತರ 'ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಣ', 'ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ಈಗ ಇತಿಹಾಸ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂದು 'ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸು' ಚಿತ್ರದ ಆ ಬಬ್ಲಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅನುಶ್ರೀ ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತೋ ಏನೋ? ಬಹುಶಃ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ಗೆ ಒಬ್ಬಳು ಅದ್ಭುತ ನಾಯಕಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಳೇನೋ. ಆದರೆ, ಏನೇ ಆದರೂ ಇಂದು ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಕರುನಾಡಿನ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿರುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.
ಈ ರೋಚಕ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು? ಅಂದು ಅನುಶ್ರೀ ಅವರು ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಿತ್ತು? ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!
(ಕೃಪೆ- ವಿವಿಧ ವಿಸ್ಮಯ)