- ಬದಲಾಗ್ತಿದೆ ಮದ್ವೆ ಟ್ರೆಂಡ್, ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸಿಯಾದ್ರೂ ಓಕೆ, ಹೆಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು
India marriage trends: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 'ಜೀವನ್ಸಾತಿ' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯು, ಭಾರತೀಯ ಯುವಜನತೆ ಮದುವೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ
ಜೀವನ್ಸಾತಿ (Jeevansathi) ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ 27 ರಿಂದ 29ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಶೇಕಡ 50 ರಷ್ಟು ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ತಮ್ಮ 29 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮನ್ನಣೆ
ಮರುಮದುವೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2016 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 11 ರಷ್ಟಿದ್ದ ಈ ಪ್ರಮಾಣವು 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ. 16 ಕ್ಕೆ (ಶೇ. 43 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ) ಏರಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ವಿಚ್ಛೇದಿತರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಶೇ. 15 ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಈ ಹಿಂದೆಂದೂ ಮದುವೆಯಾಗದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಕುರಿತಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೇ ಮುಖ್ಯ
ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ಬಳಕೆದಾರರು ವಯಸ್ಸು ಅಥವಾ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ "ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ"ಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ: ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. 2016 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 91 ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಜಾತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ 2025 ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 54 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ (ಶೇ. 49) ಇದೆ.
ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಬಳಕೆದಾರರೇ ಸ್ವತಃ ರಚಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ. 67 ರಿಂದ ಶೇ. 77 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಕುಟುಂಬದವರು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು ಶೇ. 23 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿವೆ. ಆದರೆ ಶೇ. 69 ರಷ್ಟು ಜನರು ಪೋಷಕರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಲಿಂಗ ಪಾತ್ರಗಳು
ಕೇವಲ ಶೇ. 8 ರಷ್ಟು ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬರೇ ದುಡಿಯುವವರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಶೇ. 87 ರಷ್ಟು ಪುರುಷರು ತಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶೇ. 15 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯವಿರುವ ಪುರುಷರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತೀರ್ಮಾನ
ಜೀವನ್ಸಾತಿಯ ಚೀಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಫೀಸರ್ ರೋಹನ್ ಮಾಥುರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆ ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಮಗಳಿಗಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗದೆ, ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಬೆಲೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಎಂಬುದು ಈಗ ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ; ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
