ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಗೆ ಹಾಲು ಬೇಗ ಹುಳಿಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಒಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಸರಳ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಿ.
ಹಾಲು ತಂದ ಕೂಡಲೇ ಕಾಯಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಹಾಲು ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ.
ಹಾಲನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳವಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ.
ಹಾಲು ಕಾಯಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದರೆ ಹಾಲು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕೆಡದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಟಿಪ್ಸ್.
ಇದರಿಂದ ಹಾಲಿನ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರಲು ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಲು ಕಾಯಲು ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾಯಿಸುವಾಗ ಹಾಲು ಒಡೆದು ಹೋದರೆ.ಹಾಲಿನ ರುಚಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಹುಳಿ ಎನಿಸಿದರೆ.
ಕೆಟ್ಟ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಬಂದರೂ ಬಳಸಬೇಡಿ.
