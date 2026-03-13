Kannada

ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಗೆ ಹಾಲು ಬೇಗ ಹುಳಿಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಒಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಸರಳ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಿ.

ತಕ್ಷಣ ಕಾಯಿಸಿ

ಹಾಲು ತಂದ ಕೂಡಲೇ ಕಾಯಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಯಾವಾಗ ಫ್ರಿಜ್‌ನಲ್ಲಿಡಬೇಕು?

ಹಾಲು ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಫ್ರಿಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ.

ಮುಚ್ಚಳವಿರಲಿ

ಹಾಲನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಶುದ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳವಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ.

ಒಂದು ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ

ಹಾಲು ಕಾಯಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದರೆ ಹಾಲು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕೆಡದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಟಿಪ್ಸ್.

ರುಚಿ ಬದಲಾಗಲ್ಲ

ಇದರಿಂದ ಹಾಲಿನ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರಲು ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ

ಹಾಲು ಕಾಯಲು ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಾಲು ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಕಾಯಿಸುವಾಗ ಹಾಲು ಒಡೆದು ಹೋದರೆ.
ಹಾಲಿನ ರುಚಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಹುಳಿ ಎನಿಸಿದರೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಕೆಟ್ಟ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಬಂದರೂ ಬಳಸಬೇಡಿ.

