ನೀರು, ಗೊಬ್ಬರದಿಂದಲ್ಲ.. ಮಾಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕೂಡ ಮನಿಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೊದೆಯಂತೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ!
Money plant care tips: ನಿಮ್ಮ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವುಗಳಿಂದ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಗಾತ್ರ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗಿಡ-ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿಯಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನೀರಿನ ಸಣ್ಣ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಎಲೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಎಲೆಗಳು ಸಹ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ.
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಗೊಬ್ಬರ
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಗೊಬ್ಬರ
ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಗೊಬ್ಬರದ ಕೊರತೆಯೊಂದೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ತಜ್ಞರೊಬ್ಬರು ಸರಿಯಾದ ಮಾಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ (Moss Stick), ತೇವಾಂಶ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಂಮೇಡ್ ಗೊಬ್ಬರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಲೆಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುವಿನಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಟೀ ಪುಡಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇನು?
ಎಲೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇನು?
ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ಸಿಗದಿರುವುದು, ತಪ್ಪು ಮಾಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಿಗಿಯಾದ/ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಣ್ಣು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಗಿಡದ 'ಏರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್'ಗೆ (Aerial Roots - ಇವು ನೆಲದ ಕೆಳಗೆ ಬೆಳೆಯದೆ, ಗಿಡದ ಕಾಂಡ ಅಥವಾ ರೆಂಬೆಗಳಿಂದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೇರುಗಳು) ನಿರಂತರ ತೇವಾಂಶ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಎಲೆಗಳ ಗಾತ್ರ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಮಾಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಸರಿಯಾದ ಮಾಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ತಮ. ಮಾಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಗನೆ ಒಣಗಿದರೆ, ಏರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ತೇವಾಂಶ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಬಯಸಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ದಿನವೂ ಲಘುವಾಗಿ ನೀರು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ
ದಿನವೂ ಲಘುವಾಗಿ ನೀರು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ತೇವಾಂಶ (Humidity) ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದರ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಏರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ಗೆ ಲಘುವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ತೇವಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ
ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ನೇರ ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಎಲೆಗಳು ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಸುಟ್ಟುಹೋಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೇರ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಣಗಿದ, ಹಳದಿಯಾದ ಅಥವಾ ಹಾಳಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿರಿ, ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ಚಿಗುರಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
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