ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಬಲ್ಬ್ ಜಿಗುಟಾಗಿ ಕೊಳೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
How to clean kitchen lights: ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಎಣ್ಣೆ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಹಾಗೂ ಬಲ್ಬ್ಗಳು ಬೇಗನೇ ಜಿಗುಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ, ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಅಂಟುತನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು.
ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನ
ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನ
ಕಿಚನ್ ಲೈಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಗುಟುತನವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳಕು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಯುವ ಅಪಾಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನಗಳು ಕಿಚನ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ
ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ
ಮನೆಯ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾರುವ ಎಣ್ಣೆ, ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯು ಗೋಡೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಛಾವಣಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಎಫ್ಎಲ್ (CFL) ಗಳ ಮೇಲೂ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲೈಟ್ಗಳು ಜಿಗುಟಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬೆಳಕೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರು ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಭೀತಿಯಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಗತ್ಯ
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಗತ್ಯ
ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. 'ದಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಲೈಟ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬಲ್ಬ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
ಬಿಸಿಯಾದ ಬಲ್ಬ್ ಮೇಲೆ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಗಾಜು ಒಡೆಯುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಲಿಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಯೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ (ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ)
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ (ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ)
ಕಿಚನ್ ಲೈಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆಯ ದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಹಠಮಾರಿ ಪದರ ಜಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ 'Aosom' ಪ್ರಕಾರ, ಕಿಚನ್ನ ಜಿಗುಟು ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನಿಂಬೆ ರಸ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ: 2 ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ದಪ್ಪನೆಯ ಪೇಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲೈಟ್ನ ಜಿಗುಟಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಒಂದು ತೇವವಾದ (ಹಸಿ) ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ವಿನೆಗರ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಜಿಗುಟುತನ
ವಿನೆಗರ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಜಿಗುಟುತನ
ಲೈಟ್ಗಳ ಹೊಳಪನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲು ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ (ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್) ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರಿಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ಚಮಚ ವಿನೆಗರ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅದ್ದಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಉಳಿಯದಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಈಗ ಈ ಲಘು ತೇವದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಿಎಫ್ಎಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಹಗುರವಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ಒರೆಸಿ. ವಿನೆಗರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಸಿಡಿಕ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕರಗಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಜ್ಜುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಲೈಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಲ್ಬ್ ಮತ್ತು ಹೋಲ್ಡರ್ ಒಣಗಲು ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಮಯ ಕೊಡಿ.
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