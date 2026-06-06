- Home
- Life
- Kitchen
- ಬಜ್ಜಿ, ಪಕೋಡಾ, ಪೂರಿ ಕರಿದ ನಂತ್ರ ಕಪ್ಪಾಗುವ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ
ಬಜ್ಜಿ, ಪಕೋಡಾ, ಪೂರಿ ಕರಿದ ನಂತ್ರ ಕಪ್ಪಾಗುವ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ
Tips To Clean Cooking Oil: ಯಾವುದೇ ರೆಸಿಪಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ, ಕೊಳೆಯಾದಂತೆ ಕಾಣಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ನಂತಹ ಸುಲಭವಾದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೀದುಹೋದ ಕಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸಿದ ಎಣ್ಣೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ
ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸಿದ ಎಣ್ಣೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಕೋಡಾ, ಪೂರಿ, ಸಮೋಸಾ ಅಥವಾ ಇತರ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೀದುಹೋದ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಳೆಯಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಇಡೀ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಎಸೆದುಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದೇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕಪ್ಪಾದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸಿದ ಎಣ್ಣೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಕರಿದ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ಏಕೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ?
ಕರಿದ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ಏಕೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ?
ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದಾಗ, ಅದರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಎಣ್ಣೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಯುವುದರಿಂದ ಈ ಕಣಗಳು ಸೀದುಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯ ಬಣ್ಣ ಗಾಢ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಕರಿದ ನಂತರ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣುವ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯು ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೇವಲ ಸೀದುಹೋದ ಕಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೊಳೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬಳಸಬಹುದು.
ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
ಹಲವಾರು ಬಾಣಸಿಗರು (Chefs) ಬಳಸುವ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಟ್ರಿಕ್ ಎಂದರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಬಳಕೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡನ್ನು ಹಾಕಿ. ಬ್ರೆಡ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೀದುಹೋದ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಂತರ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಎಣ್ಣೆ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರವಿರುವ ಚಹಾ ಸೋಸುವ ಜರಡಿ, ಮಸ್ಲಿನ್ ಬಟ್ಟೆ (ಮೃದುವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ) ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಣಗಳು ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸುವುದು ಸರಿಯೇ?
ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸುವುದು ಸರಿಯೇ?
ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದೇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು (compounds) ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಧೂಮ (ಹೊಗೆ) ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಗಾಢವಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಸೋಸುವಿಕೆಯಂತಹ ಸುಲಭವಾದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಯಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಬಳಕೆಯೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.