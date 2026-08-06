ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿಸುವ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ; ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 2 ರೂ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್!
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೇಗ ಒಣಗುವುದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂಥರಾ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಬೇಡ. ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲೇ ಇಲ್ಲದೆ, ಈ 3 ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 4 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬಹುದು.
1. ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್ ಟ್ರಿಕ್
ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆದ ನಂತರ, ನೀರು ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ. ನಂತರ, ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಅಥವಾ ವೈರ್ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹರಡಿ. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ಟೆಗಳ ಪಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಮಡಿಕೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಇಡಿ. ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಗಾಳಿಗೆ 4-5 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಒಣಗುತ್ತದೆ.
2. ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟವೆಲ್ ಜುಗಾಡ್
ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅರ್ಧ ಒಣಗಿದ ನಂತರ, ಒಂದು ದಪ್ಪ ಒಣ ಟವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹರಡಿ. ಈಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಟವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಬಿಸಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಗನೆ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಲಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಜೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ದಪ್ಪ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ एकदम ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
3. ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಬಾತ್ರೂಮ್ನ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನೇತುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ, ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಹಬೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ನ ಗಾಳಿ, ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಒಣಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ತಡೆಯಲು ಟಿಪ್ಸ್
ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ತೆಗೆಯುವಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಟಾಲ್ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಹಾಕದೆ, ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಹರಡಿ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಣಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
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