- Home
- Life
- Food
- ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 1 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.. ಲೋಳೆನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ!
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 1 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.. ಲೋಳೆನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ!
How to make kurkuri bhindi at home: ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಎದುರಾಗುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಅದರ ಲೋಳೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಪಲ್ಯ ಮುದ್ದೆಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಚೆನ್ನ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಲ್ಯ ಉದುರು ಉದುರಾಗಿ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ!
ಹೀಗೆ ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಹೀಗೆ ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಎಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಅಡುಗೆಗೂ ಮೂಗು ಮುರಿಯುವ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಪರಾಠ ಜೊತೆ ಒಣ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಪ್ಪು-ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಒಗ್ಗರಣೆಯ ಒಣ ಪಲ್ಯ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಅನೇಕ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಟ್ರಿಕ್ ಏನೆಂದರೆ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆರಸವನ್ನು ಹಿಂಡುವುದು. ಹೀಗೆ ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಂಬೆರಸವನ್ನು ಏಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ಜಿಗುಟುತನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಿಂಬೆ
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ಜಿಗುಟುತನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಿಂಬೆ
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಎದುರಾಗುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಅದರ ಜಿಗುಟುತನ (ಲೋಳೆ). ಹಲವು ಬಾರಿ ಒಣ ಪಲ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಜಿಗುಟಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಪಲ್ಯದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ (ರಚನೆ) ಮತ್ತು ರುಚಿ ಎರಡೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ಜಿಗುಟುತನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೀಸ್ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಲ್ಯದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಹಾಗೂ ರುಚಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ
ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆರಸ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅದರ ರುಚಿ (ಟೇಸ್ಟ್) ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯದ ರುಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಅನಿಸಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಸಾಲೆ ಬಳಸಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಿಂಡಿದರೆ, ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹಗುರವಾದ ಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಗಿ (ಹುಳಿ) ಫ್ಲೇವರ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ತಿನ್ನಲು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯದ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆರಸ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ (ಕುರುಕಲಾಗಿ) ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಲ್ಯದ ಬಣ್ಣವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಳಪಿನಿಂದ (ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ) ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಂಬೆರಸವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಹೆಚ್ಚು ನಿಂಬೆರಸ ಹಾಕಿದರೆ ಪಲ್ಯದ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಎರಡೂ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ನಿಂಬೆರಸ ಹಾಕಬೇಕು?
ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ನಿಂಬೆರಸ ಹಾಕಬೇಕು?
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಂಬೆರಸದ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಪಲ್ಯದ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಇರಲು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಂಬೆರಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು, ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳು ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಟೈಮಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ನಿಂಬೆರಸವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪಲ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹಾಕಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಪಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಹಿ ಬರಬಹುದು. ಪಲ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಂಬೆರಸವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯದ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.