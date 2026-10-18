ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಸೇಬುಹಣ್ಣು ಕಪ್ಪಾಗದೆ ದಿನವಿಡೀ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಬೇಕೆ? ಹೀಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ತೆಗೆಯಿರಿ
Stop apples turning black: ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸೇಬು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಸೇಬು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಪ್ಪಾಗದೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಲು ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷದ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ.
ಸಿಂಪಲ್ ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್
ಸಿಂಪಲ್ ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್
ಸೇಬುಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದೋ, ತಿನ್ನಲು ಅಷ್ಟೇ ರುಚಿ. ಆದರೆ ಸೇಬುಹಣ್ಣನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಗಾಳಿಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದು ಬೇಗನೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸೇಬುಹಣ್ಣು ಕಪ್ಪಾಗದಂತೆ ದಿನವಿಡೀ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡಲು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ.
ಸೇಬು ಹೋಳುಗಳು ಕಪ್ಪಾಗದಂತೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..
ಸೇಬು ಹೋಳುಗಳು ಕಪ್ಪಾಗದಂತೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ..
ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಮೊದಲು ಸೇಬುಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಸುಲಿದು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಳುಗಳನ್ನಾಗಿ (ಚೂರುಗಳನ್ನಾಗಿ) ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವಾಟರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ: ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ತಾಜಾ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
2 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಡಿ: ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಸೇಬುಹಣ್ಣಿನ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಈ ಉಪ್ಪು-ನಿಂಬೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ.
ತೆಗೆದು ಶೇಖರಿಸಿ: 2 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋರಿಹೋಗಲು ಬಿಡಿ.
ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ 'ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ' (Oxidation) ಆಗುವುದರಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ 'ಸಿ' (ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ) ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶವು ಈ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೇಬುಹಣ್ಣು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಪ್ಪಾಗದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸೇಬುಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ಈ 2 ನಿಮಿಷದ ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ!
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