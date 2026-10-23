ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಂಝಿಗಳೇ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು. ತಮ್ಮ ತಾತ, ಅಪ್ಪ, ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಾವು 'ಮಾಂಝಿ'ಗಳಾಗಿದ್ದ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಆಡಿದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ತಾತ, ತಂದೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಂಝಿ (ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ) ಆಗಿದ್ದ ತಳಮಟ್ಟದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು, ತಮ್ಮ ಸರಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮುಚ್ಚಿಡದೆ ಅದನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗುರುತಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಮುಖಂಡನ ಮಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, ಯಾವುದೇ ಗಾಡ್ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅಚಲ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲೂ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ!
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ಭವ್ಯತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ತಳಮಟ್ಟದ ಜನಾಂಗದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಇವರ ನಡೆ, ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ ಮತ್ತು ಭಾವುಕತೆ ಹಾಗೇ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಛಲವಿದ್ದರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆಯೂ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇವರ ಜೀವನ ತುಂಬಿದೆ.
ಪರಂಪರೆಯ ಹೆಮ್ಮೆ!
ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ ಮೊದಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಕುಲದ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆಯು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗೆಲುವಲ್ಲ; ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾರುವ ಹೊಸ ಭಾರತದ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಯಶೋಗಾಥೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತ ನಾಯಕತ್ವ!
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಇವರ ಪಯಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲೂ ಹೋರಾಡುವ ಕಿಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದ ನಡೆ-ನುಡಿಯೇ ಇವರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬಲ. ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸುವ ಇವರ ಗುಣ ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಇವರ ಮೇಲಿನ ಗೌರವವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಗಡಿಯಿಲ್ಲ!
ದೇಶದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಕೂಡ ದಿಲ್ಲಿಯ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿ, ಶೋಷಿತ ಹಾಗೂ ವಂಚಿತ ವರ್ಗಗಳ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಇವರು ಹೊಸ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂದ ಜಯ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಭಾರತದ ಮೌನ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.