Rava Appe Recipe: ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ದಿಢೀರನೆ ಏನಾದರೂ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ನೆನೆಸುವ ತಲೆನೋವಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರವೆ ಪಡ್ಡು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಹೊರಗಡೆ ಗರಿಗರಿ, ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪಾಂಜ್ ತರಹ ಮೃದುವಾಗಿರುವ ಈ ಪಡ್ಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಬಲು ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್.
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ (ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್) ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಗೊಂದಲವೇ? ಅಕ್ಕಿ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ರುಬ್ಬಿ ಹುದುಗು (ferment) ಬರಿಸಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ದಿಢೀರನೆ ಕೇವಲ ರವೆ ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿ ಬಳಸಿ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಪಡ್ಡು (ಅಪ್ಪೆ) ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ತಿಂಡಿ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಮೀಡಿಯಂ ರವೆ: 1 ಕಪ್
ಮೀಡಿಯಂ ಅವಲಕ್ಕಿ: ½ ಕಪ್
ಮೊಸರು: ½ ಕಪ್
ನೀರು: 1 ಕಪ್ (ರವೆ ನೆನೆಸಲು)
ಈರುಳ್ಳಿ: 1 (ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು)
ಕ್ಯಾರೆಟ್: 1 (ತುರಿದದ್ದು)
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: 2-3 (ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು)
ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು: ಸ್ವಲ್ಪ (ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು)
ಉಪ್ಪು: ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ಈನೋ (Eno): ½ ಟೀ ಚಮಚ (ಅಥವಾ ¼ ಟೀ ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ)
ಎಣ್ಣೆ: ಪಡ್ಡು ಬೇಯಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲಿಗೆ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ
ಮೊದಲು ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ½ ಕಪ್ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ½ ಕಪ್ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ರವೆಯನ್ನು 1 ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ.
ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ
ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನೆಸಿದ ರವೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರುಬ್ಬಿ (ತುಂಬಾ ನುಣ್ಣಗೆ ಮಾಡದೆ ಪಡ್ಡು ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ) ಬೌಲ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ.
ತರಕಾರಿ ಸೇರಿಸಿ
ರುಬ್ಬಿದ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ.
ಈನೋ / ಸೋಡಾ ಬೆರೆಸಿ (ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ)
ಪಡ್ಡು ಬೇಯಿಸುವ ಮುನ್ನ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ½ ಟೀ ಚಮಚ ಈನೋ ಅಥವಾ ¼ ಟೀ ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ (ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಈನೋ ಹಾಕದೆಯೂ ಮಾಡಬಹುದು).
ಪಡ್ಡು ಬೇಯಿಸಿ
ಈಗ ಪಡ್ಡು ಹಂಚನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಡಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಒಂದು ಬದಿ ಬೆಂದ ನಂತರ ಮಗುಚಿ ಹಾಕಿ, ಎರಡೂ ಬದಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಈಗ ಗರಿಗರಿಯಾದ, ಒಳಗಡೆ ಮೃದುವಾದ ದಿಢೀರ್ ರವೆ ಪಡ್ಡು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ! ಇದನ್ನು ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ ಜೊತೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸವಿಯಿರಿ.
ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ
ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಮೊಸರು ಬಳಸಿ
ನಾವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹುದುಗು (ferment) ಬರಿಸದೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಇರುವ ಮೊಸರನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಕ್ಕಿ-ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಪಡ್ಡಿನಂತೆಯೇ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತದೆ.
ಈನೋ ಅಥವಾ ಸೋಡಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ
ಈನೋ ಅಥವಾ ಸೋಡಾವನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಹಾಕಿಡಬೇಡಿ. ಪಡ್ಡು ಹಂಚು ಕಾದ ನಂತರ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಂಚಿಗೆ ಹಾಕುವ 1 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆಯಷ್ಟೇ ಹಾಕಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಕಲಸಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಕಲಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಗಾಳಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಪಡ್ಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರಲು ತುಪ್ಪ
ಪಡ್ಡು ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುವ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ ಹಾಕಿದರೆ ಪಡ್ಡು ಹೊರಗಡೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ, ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತದೆ.