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- ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲೂಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಟೈಲರ್ ಬಳಿ ಹೋಗದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಟೈಟ್ ಮಾಡಲು'ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಕ್' ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲೂಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಟೈಲರ್ ಬಳಿ ಹೋಗದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಟೈಟ್ ಮಾಡಲು'ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಕ್' ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
How to tighten loose jeans at home: ಪದೇ ಪದೇ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಟೈಲರ್ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಸುಲಭ ಉಪಾಯದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯಿರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಯಾವುದೇ ಟೈಲರ್ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
ಯಾವುದೇ ಟೈಲರ್ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಫೀಸ್, ಕಾಲೇಜು, ಶಾಪಿಂಗ್, ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡಲು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದು ಲೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಮೇರಾದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ.
ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸರಿಪಡಿಸಲು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟೈಲರ್ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಜೀನ್ಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜೀನ್ಸ್ ಏಕೆ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ?
ಜೀನ್ಸ್ ಏಕೆ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ?
ಜೀನ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ, ಪದೇ ಪದೇ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಎಳೆಯಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ (Stretching) ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಅದರ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ತನ್ನ ಮೂಲ ಆಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಕ್ (Iron Box Method)
ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಕ್ (Iron Box Method)
ನಿಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ಕೇವಲ ಮೊಣಕಾಲು ಅಥವಾ ಸೊಂಟದ ಹತ್ತಿರ ಮಾತ್ರ ಲೂಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಜೀನ್ಸ್ ತೊಳೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಜೀನ್ಸ್ನ ಯಾವ ಭಾಗ ಲೂಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು (Iron Box) 'ಕಾಟನ್' ಅಥವಾ 'ಹೈ ಹೀಟ್' ಮೋಡ್ಗೆ ಇಟ್ಟು, ಆ ಒದ್ದೆಯಾದ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ಟೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗುವವರೆಗೂ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಭಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಎಲಾಸ್ಟೇನ್ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ (Resetting Elastane/Spandex)
ಎಲಾಸ್ಟೇನ್ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ (Resetting Elastane/Spandex)
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀನ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಲಾಸ್ಟೇನ್ (Elastane ಅಥವಾ Spandex) ಎಂಬ ರಬ್ಬರ್ ತರಹದ ನೂಲನ್ನು ಬೆರೆಸಿರುತ್ತಾರೆ (ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಚಬಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ).
ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಈ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೂಲುಗಳು ತಮ್ಮ ಬಿಗಿತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜೀನ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಲೂಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ಸಿಗುವ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಬಿಸಿ (Controlled Heat), ಆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೂಲುಗಳು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಬಿಗಿಯಾದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಲು (Reset ಆಗಲು) ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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