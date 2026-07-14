ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮಲೇರಿಯಾದಂತಹ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸಿಟ್ರೊನೆಲ್ಲಾ, ಬೇವು, ಕರ್ಪೂರದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಡಿತವು ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮಲೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾದಂತಹ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ ವಾಸನೆಗಳು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ, ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಸುಡುವುದರಿಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೂ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ.
ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಯಾವ ವಾಸನೆಯನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತವೆ
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಸಿಟ್ರೊನೆಲ್ಲಾ, ನಿಂಬೆ ನೀಲಗಿರಿ, ಬೇವು, ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಂತಹ ಬಲವಾದ ಪರಿಮಳಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಪರಿಮಳವು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಸುಡುವುದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ಅನೇಕ ಮನೆಗಳು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಕರ್ಪೂರದ ಬಲವಾದ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ಹೊಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಸುಟ್ಟರೆ, ಹೊಗೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಕಿರಿಕಿರಿಯುಂಟುಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಾತಾಯನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಇದರ ಹೊಗೆಯು ಔಷಧಯುಕ್ತವೂ, ಇದು ಸುವಾಸನೆಯುಕ್ತವೂ ಹಾಗೂ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕವೂ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರ ರೆಮಿಡಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಅನೇಕ ಜನರು ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಸಿಟ್ರೊನೆಲ್ಲಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿವಾರಕವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.