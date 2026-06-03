ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಪ್ಪೆ ಇಡಿ ಸಾಕು.. ಮನೆನೂ ಕ್ಲೀನ್, ಹಲ್ಲಿಗಳೂ ಬರಲ್ಲ!
How to get rid of lizards: ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆ, ಗೋಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನ ಓಡಿಸಲು ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು ಈ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಳಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತೆ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಅನೇಕರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಅಸಹ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಮನೆಯ ಅಲ್ಮೇರಾ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳ ಒಳಗೂ ತಮ್ಮ ಅಡಗುದಾಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೂ ಸಹ ಹಲ್ಲಿಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ದುಬಾರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಪ್ರೇ (Natural Spray) ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಾಸನೆಗೆ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಓಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಸುಲಭ ಉಪಾಯಗಳು
ಮನೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಸುಲಭ ಉಪಾಯಗಳು
ನ್ಯಾಫ್ತಲಿನ್ ಮತ್ತು 2 ಚಮಚ ಡೆಟಾಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್
ಹಲ್ಲಿಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ನ್ಯಾಫ್ತಲಿನ್ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರ ವಾಸನೆಗೆ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರಿಗೆ 3 ನ್ಯಾಫ್ತಲಿನ್ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು 2 ಚಮಚ ಡೆಟಾಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಲ್ಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬರುವ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ಇದರ ವಾಸನೆ ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಯ ಮಿಶ್ರಣವು ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ರಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ (ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವ ಪೌಡರ್/ಲಿಕ್ವಿಡ್) ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳು, ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದರ ಘಾಟು ವಾಸನೆಗೆ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು
ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು
ಮನೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ನೀವು ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು (ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯ ಕತ್ತಲೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಮೇರಾದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದರ ವಾಸನೆ ಹಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ (ಅವುಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಡುತ್ತದೆ).
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಸಹ ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕಂಡರೆ ಹಲ್ಲಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆಸುಪಾಸೂ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆಯ ವಾಸನೆ ಹಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಕ್ ಕೆಳಗೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
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