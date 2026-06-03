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- ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನರ್ ಕಪ್ಪಗಾಗಿ ಜಿಡ್ಡು ಕುಳಿತಿದೆಯೇ? ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ, ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ!
ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನರ್ ಕಪ್ಪಗಾಗಿ ಜಿಡ್ಡು ಕುಳಿತಿದೆಯೇ? ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ, ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ!
How to clean gas burner: ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನರ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಳೆ ತಿಳಿ, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಚಹಾ ಆಗಾಗ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರದ ಪದಾರ್ಥ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಜನರು ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನರ್. ಇದರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬೇಗನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪಾದ ಜಿಡ್ಡು ಮತ್ತು ಹಠಮಾರಿ ಕಲೆಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನರ್ ಕೂಡ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಇನೋ ಮತ್ತು ನೀರು
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಇನೋ ಮತ್ತು ನೀರು
ಗ್ಯಾಸ್ನ ಕಪ್ಪಾದ ಬರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮೊದಲು ಒಂದು ಮಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ರಸ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇನೋ (Eno) ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಡಿಶ್ವಾಶಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ (ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ದ್ರವ) ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಈ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ನಂತರ ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಹಗುರವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನರ್ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸ
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸ
ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನರ್ನಿಂದ ಹಠಮಾರಿ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀವು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ನಂತರ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಾಕಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರ್ನರ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಹಚ್ಚಿ. ಈಗ ಬ್ರಷ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸದರಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್
ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್
ಬರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ. ಈಗ ಅರ್ಧ ಮಗ್ ನೀರಿಗೆ ಎರಡು ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ನರ್ ಮಿರಮಿರನೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಯೂ ಗಮನವಿರಲಿ
ಈ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಯೂ ಗಮನವಿರಲಿ
ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಡಿಶ್ವಾಶಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಳಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ, ಮಸಾಲೆಗಳು ಚೆಲ್ಲಿದರೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಒರೆಸಿ. ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಲೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ.
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