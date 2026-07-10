ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೂಂನಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯಾ? 2 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಳಸಿ, ಆ ನಂತ್ರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೋಡಿ
Garlic toilet cleaning hack: ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದರೆ ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳು ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಸೋಂಕು ತಗುಲುವ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚು
ಸೋಂಕು ತಗುಲುವ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚು
ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯದ ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಶೌಚಾಲಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು (Fungus) ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹರಡುವುದಲ್ಲದೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲುವ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೂಡ ನೀವು ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸೋಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೇವಲ ಆಹಾರದ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲಿಸಿನ್ (Allicin) ಎಂಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಯುಕ್ತವಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲಿಸಿನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ (Antibacterial) ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ವಿರೋಧಿ (Antifungal) ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಎರಡು ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳು
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಎರಡು ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳು
ವಿಧಾನ 1: ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಯೋಗ
ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲಘುವಾಗಿ ಜಜ್ಜಿರಿ.
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಈ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೌಲ್ನ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಡಿ.
ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಅಂಶವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಷ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಉಜ್ಜಿ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿ.
ವಿಧಾನ 2: ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರಿನ ಸ್ಪ್ರೇ
ವಿಧಾನ 2: ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರಿನ ಸ್ಪ್ರೇ
ಒಂದು ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.
ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸೋಸಿ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ.
10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಶೌಚಾಲಯ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳು ಹೋಗುತ್ತವೆಯೇ?
ಹಳೆಯ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳು ಹೋಗುತ್ತವೆಯೇ?
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸೋಂಕುರಹಿತಗೊಳಿಸಲು (Sanitize) ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಹಳೆಯ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಲೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ರಿಮೂವರ್ ಬಳಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
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