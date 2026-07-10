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- ಹೊಸ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ vs ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
ಹೊಸ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ vs ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
Pressure cooker buying guide: ಹೊಸ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಡುಗೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ.
ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಕುಕ್ಕರ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕುಕ್ಕರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಹಲವರಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇಗ ಅಡುಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ವಾಸ್ತವವೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಈ ಎರಡರ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
1. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕುಕ್ಕರ್
1. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕುಕ್ಕರ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ತೂಕ: ಇವು ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಿಂತ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗ ಮತ್ತು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ವೇಗದ ಅಡುಗೆ: ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಲೋಹವು ಶಾಖವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಕ್ಕರ್ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಬೇಗ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಸಮಯ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು?: ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು ಬೇಗನೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೀರುಗಳು (Scratches) ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಆಮ್ಲೀಯ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟೊಮೆಟೊ, ಹುಳಿ) ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
2. ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್
2. ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ.
ಬಲ ಮತ್ತು ಹೊಳಪು: ಇವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಳಸಿದರೂ ಇವುಗಳ ಹೊಳಪು ಕುಂದುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಸ್ವಚ್ಛತೆ: ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಸುಲಭ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಂತೆ ಮೊಂಡು ಜಿಡ್ಡು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೂರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಹಿಂದೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಬಾಟಮ್' (Sandwich Base) ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಶಾಖವನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಹರಡಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಸ್ಟೀಲ್ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಲೋಹವಾಗಿದ್ದು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂಶವು ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ದೇಹ ಸೇರುವ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ಉತ್ತಮ.
ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ?
ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ?
ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕೇವಲ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕುಕ್ಕರ್ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸದರಂತೆ ಕಾಣುವ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೇಕೆಂದರೆ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಲಿ.
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