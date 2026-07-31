ಗೂಗಲ್ ನೋಡಿ 'ಮಿಸ್ ಟೀನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದ 17ರ ಬಾಲೆ: ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
ಒಡಿಶಾದ 17 ವರ್ಷದ ಪ್ರಸುಚಿ ಪಾಂಡಾ ಅವರು 'ಮಿಸ್ ಟೀನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದು, ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಯು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
17ರ ಸುಂದರಿಗೆ ಕಿರೀಟ
ಒಡಿಶಾದ 17 ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರಸುಚಿ ಪಾಂಡಾ, ಮಿಸ್ ಟೀನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು (Miss Teen Universe India 2026)ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹವು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ
ಮಿಸ್ ಟೀನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಪ್ರಸುಚಿ ಪಾಂಡಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಿಸ್ ಟೀನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹದಿಹರೆಯದ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸುಚಿ ಪಾಂಡಾ ತನ್ನ ತಯಾರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ನಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಅವರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಡಿಶಾದ ಗಂಜಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು
ಪ್ರಶುಚಿ ಪಾಂಡಾ ಒಡಿಶಾದ ಗಂಜಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ (ಬೆಹ್ರಾಂಪುರ್) ನ ಹಿಲ್ಪಟ್ನಾ ಪ್ರದೇಶದವರು. ಅವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಧರಣಿಧರ್ ಪಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಸ್ವಪ್ನಾ ರಾಣಿ ಪಾಂಡಾ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಅವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು, ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಸಮರ್ಪಣೆಯಿದ್ದರೆ ಗುರಿ ಸಾಧ್ಯ
ಮಿಸ್ ಟೀನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಸುಚಿ ಪಾಂಡಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ
ಮಿಸ್ ಟೀನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಡಿಶಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಭುವನೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರಸುಚಿ ಪಾಂಡಾ ಅವರಿಗೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸುಚಿ ಪಾಂಡಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು, ಸಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
"ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ಗೌರವ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎರಡೂ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭ ಮಾತ್ರ. ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ, ನನ್ನ ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತರಲು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತನಗೆ ದೊರೆತ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವು ತನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸುಚಿ ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಕನಸಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈಗ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
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