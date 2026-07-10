ಸ್ಟೀಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸೋಪಿನ ನೊರೆ ತರಹ ಬಿಳಿ ಕಲೆಯಾಗಿದ್ಯಾ? ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಹೀಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ
Steel tap cleaning tips: ನಲ್ಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಶ್ರಮಪಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ದುಬಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳ ಬದಲು ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಬಳಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ದುಬಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ಲೀನರ್ ಬೇಡ
ದುಬಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ಲೀನರ್ ಬೇಡ
ಬಾತ್ರೂಂ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ, ನಲ್ಲಿ (Tap) ಮತ್ತು ಸಿಂಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಆ ಹಠಮಾರಿ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳು ಅಂದವನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಈ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದುಬಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳಿಗಿಂತ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ (Aluminium Foil)!
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ರಾಮಬಾಣ ಏಕೆ?
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ರಾಮಬಾಣ ಏಕೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನಂತರ ಎಸೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಮಡಚಿ ಚೆಂಡಿನಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದರ ಉಬ್ಬು-ತಗ್ಗಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಒಂದು ಮೃದುವಾದ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಲೋಹದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಸುಣ್ಣದ ಪದರವನ್ನು (Limescale) ಕಿತ್ತು ಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸುಲಭ ಹಂತಗಳು
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಸುಲಭ ಹಂತಗಳು
*ಬಳಸಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹಾಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಮಡಚಿ ಸಣ್ಣ ಚೆಂಡಿನಂತೆ (Ball) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
*ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮತ್ತು ವಿನೆಗರ್ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಲ್ಲಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಬಿಳಿ ಕಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ.
*ಈಗ ಫಾಯಿಲ್ ಚೆಂಡಿನಿಂದ ನಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ವರ್ತುಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ (Circular Motion) ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಣ್ಣ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
*ಕಲೆಗಳು ಹೋದ ನಂತರ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು, ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಲ್ಲಿಗಳು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು?
ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು?
ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ: ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಿಂಕ್ಗಳು, ಕ್ರೋಮ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ನಲ್ಲಿಗಳು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೆಟಲ್ ಫಿಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾತ್ರೂಮ್ನ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿಗಳು.
ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಡಿ: ನಿಮ್ಮ ಬಾತ್ರೂಮ್ನ ಕನ್ನಡಿ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳ (Glass Doors) ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಗೀರುಗಳನ್ನು (Scratches) ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಡಿಶ್ವಾಶರ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ
ಡಿಶ್ವಾಶರ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಶ್ವಾಶರ್ (Dishwasher) ಇದ್ದರೆ, ಚಮಚ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇದು ಚಮಚಗಳ ಮೇಲಿರುವ ನೀರಿನ ಮಸುಕಾದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಕಸಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಹಣವನ್ನೂ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
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